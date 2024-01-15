Кинокритик Шнейдеров объяснил высокие сборы "Холопа-2" отсутствием конкуренции

«В кинотеатрах сейчас идет два с половиной фильма, «Холоп-2» и «Бременские музыканты», смотреть больше нечего. Все остальные фильмы сняли, чтобы во всех кинотеатрах запустить эти две картины на все сеансы, так что их успех неудивителен», — подчеркнул Шнейдеров.