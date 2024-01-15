Подведены итоги кинопремии Critics Choice Awards 2024

15 января в США прошла церемония вручения наград Critics Choice Awards 2024. Она присуждается американской Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний за выдающийся вклад в киноискусство.

Абсолютным триумфатором выставки стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Лента собрала сразу восемь наград, включая престижнейшие «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». На второй строчке по числу статуэток оказалась «Барби» — картина Гретты Гервиг стала в том числе «Лучшей комедией».