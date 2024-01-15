Подведены итоги кинопремии Critics Choice Awards 2024

Триумф «Оппенгеймера», «Барби» и «Грызни» — итоги кинопремии Critics Choice Awards 2024
15 января в США прошла церемония вручения наград Critics Choice Awards 2024. Она присуждается американской Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний за выдающийся вклад в киноискусство.
Абсолютным триумфатором выставки стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Лента собрала сразу восемь наград, включая престижнейшие «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». На второй строчке по числу статуэток оказалась «Барби» — картина Гретты Гервиг стала в том числе «Лучшей комедией».
Лучшим актёром признали Пола Джаматти («Оставленные»), а лучшей актрисой — Эмму Стоун («Бедные-несчастные»).
Итоги Critics Choice Awards 2024 — фильмы
- Лучший фильм — «Оппенгеймер»
- Лучший мультфильм — «Человек-паук: Паутина вселенных»
- Лучший фильм на иностранном языке — «Анатомия падения»
- Лучший режиссёр — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Лучшая комедия — «Барби»
- Лучшая мужская роль — Пол Джаматти («Оставленные»)
- Лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
- Лучший актёр второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
- Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
- Лучший актёрский состав — «Оппенгеймер»
- Лучший оригинальный сценарий — «Барби»
- Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»
- Лучшие спецэффекты — «Оппенгеймер»
- Лучший монтаж — Дженнифер Лейм («Оппенгеймер»)
- Лучшая песня — I’m Just Ken («Барби»)
- Лучший саундтрек — «Оппенгеймер».
Итоги Critics Choice Awards 2024 — сериалы
- Лучший драматический сериал — «Наследники»
- Лучший мини-сериал — «Грызня»
- Лучший комедийный сериал — «Медведь»
- Лучший иностранный сериал — «Люпен»
- Лучший анимационный сериал — «Скотт Пилигрим жмёт на газ»
- Лучший актёр в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Сара Снук («Наследники»)
- Лучший актёр в мини-сериале — Стивен Ян («Грызня»)
- Лучшая актриса в мини-сериале — Али Вонг («Грызня»)
- Лучший актёр в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Айо Эдебири («Медведь»).
Critics Choice Awards 2024 традиционно считается некой репетицией перед «Оскаром-2024». Номинантов на главную кинопремию года огласят 23 января.
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