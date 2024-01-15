Что известно о фильме «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»?

Весной 2024 года в мировой прокат выйдет фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Это одновременно спин-офф и приквел картины 2015 года «Безумный Макс: Дорога ярости». Постапокалиптический боевик произвел настоящий фурор — лента удостоилась шести премий «Оскар». Новый фильм расскажет об истории Фуриосы — однорукой воительницы, одной из главных героинь «Безумного Макса». «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете и актерском составе картины «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», дате ее выхода и о том, можно ли будет посмотреть «Фуриосу» в России.

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Главное о фильме «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

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Название: «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Дата премьеры: 24 мая 2024 года Страна: Австралия Студия: Warner Bros. Режиссер: Джордж Миллер Жанр: фантастика, боевик, приключения, триллер

Франшиза «Безумного Макса»

Вселенная «Безумного Макса» возникла в 1979 году, когда на экраны вышел одноименный постапокалиптический боевик. На данный момент кинематографическая франшиза состоит из четырех полнометражных картин — «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» станет пятым фильмом серии.

Франшиза рассказывает об антиутопическом мире, который пришел в упадок из-за топливного кризиса. После крупной катастрофы главным оплотом цивилизации стали дороги — по ним перемещаются вооруженные банды байкеров, одержимые жаждой наживы.

Какие фильмы входят во франшизу «Безумного Макса»

«Безумный Макс» (1979 год);

«Безумный Макс 2: Воин дорог» (1981 год);

«Безумный Макс 3: Под куполом грома» (1985 год);

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015 год);

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (2024 год).

Съемки первой части «Безумного Макса» заняли всего 12 недель — короткий производственный процесс не помешал ленте стать одним из главных произведений в жанре дизельпанк и привести к ренессансу австралийского кинематографа.

В 2015 году, спустя 30 лет после выхода третьей части «Безумного Макса», франшиза получила продолжение. Фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» стал самой кассовой частью серии. В мировом прокате он собрал 379 миллионов долларов, а также был признан лучшим фильмом десятилетия по версии пользователей сайта Metacritic.

Когда выйдет фильм «Фуриоса»

Съемки спин-оффа стартовали в июне 2022 года — они продолжались пять месяцев и завершились в октябре. Съемки картины проходили в Австралии.

Место режиссера картины занял Джордж Миллер, один из создателей вселенной «Безумного Макса» и режиссер ее первых трех частей. Вместе с ним к работе над франшизой вернулись и другие участники съемочной команды: сценарист, монтажер, дизайнер по костюмам и композитор. В августе работу над лентой на несколько недель приостанавливали — у режиссера Джорджа Миллера был обнаружен коронавирус.

1 декабря 2023 года был опубликован первый полноценный трейлер «Фуриосы», который пролил свет на детали сюжета и образы главных героев.

Мировой прокат картины «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» стартует 24 мая 2024 года

Покажут ли «Фуриосу» в России

За прокат картины отвечает киностудия Warner Bros. — весной 2022 года она ушла с отечественного кинорынка и приостановила прокат всех своих проектов на территории Российской Федерации.

Официально российские зрители не увидят фильм «Фуриоса» на больших экранах. Однако ожидается, что картину все же покажут в кинотеатрах с помощью так называемого «серого проката». Россияне уже смотрели многие голливудские новинки с помощью такого метода. Например, в конце декабря в кинотеатрах появился фильм «Аквамен и потерянное царство» — за его мировой прокат, как и в случае с «Фуриосой», отвечала студия Warner Bros.

Сюжет

События фильма развернутся спустя 45 лет после гибели человеческой цивилизации — они опишут историю становления грозной воительницы Фуриосы.

Картина расскажет о том, как юную Фуриосу (Аня Тейлор-Джой) похитят из матриархального общества Зеленых Земель Многих Матерей. Фуриоса попадет в руки опасной группировки — великой Орды байкеров под руководством жестокого военного тирана Дементуса (Крис Хемсворт). Вооруженная группировка будет разъезжать по Пустоши, пока не найдет Цитадель — укрепленное поселение в скалах, которым управляет тиран Несмертный Джо.

Между Дементусом и Несмертным Джо начнется сражение — пока два тирана будут бороться за власть, юная Фуриоса попытается сбежать от похитителей и найти дорогу домой.

Фильм «Фуриоса» расскажет и о том, как воительница потеряла свою руку и приобрела бионический протез

Актерский состав

В фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» роль Фуриосы исполняла Шарлиз Терон, которой в 2023 году исполнилось 48 лет. Поскольку «Фуриоса» рассказывает о ранних годах жизни воительницы, было решено подобрать на ее роль более молодую актрису. Позже стало известно, что в новой части героиню Фуриосу сыграет Аня Тейлор-Джой — в 2024-м ей будет 28.

Главные актеры фильма «Фуриоса»

Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») — молодая Фуриоса. Главная героиня фильма, отважная воительница с бионическим протезом вместо левой руки; Крис Хемсворт («Тор») — Дементус. Военачальник и предводитель Орды байкеров — агрессивной банды, которая путешествуют по пустыне; Нэйтан Джонс («Мортал Комбат») — Риктус Эректус. Сильный, но глуповатый сын Несмертного Джо.

Другие персонажи, которые появятся в фильме «Фуриоса», пока держатся в секрете. Однако известно, что в спин-оффе «Безумного Макса» зрители увидят молодого диктатора Несмертного Джо (также известен как Бессмертный Джо). Актер Хью Кияс-Бёрн, сыгравший злодея в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости», ушел из жизни в 2020 году — создатели пока не раскрывают, кто дебютирует в роли главного антагониста в «Фуриосе».

Еще одна ведущая роль в грядущем постапокалиптическом боевике досталась английскому актеру Тому Берку («Манк»). Детальная информация о его персонаже пока неизвестна, однако, судя по трейлеру, Том Берк должен сыграть кого-то, кто очень важен для Фуриосы.

Какие еще актеры сыграют в фильме «Фуриоса»: