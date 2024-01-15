«Союзмультфильм» восстановит 10 мультфильмов 1940-х годов

Студия «Союзмультфильм» к 80-летнему юбилею Победы планирует отреставрировать десять мультфильмов, выпущенных в военные и послевоенные годы.

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Список работ, которые будут восстановлены, в данный момент формируется. Результат «Союзмультфильм» выложит в Сеть, как уже поступил с другими проектами — среди них «Тайна третьей планеты», «Чиполлино» и «Снежная Королева». Дата выхода новых версий мультиков пока неизвестна, вероятно, релиз произойдёт не раньше 2025 года.