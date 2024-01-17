Фото: как участница "Дома 2" из Екатеринбурга снялась в фильме Романа Полански

"В 88 лет режиссер решил осуществить свою давнюю идею и снять комедию в отеле, где он сам когда-то встречал Новый год. Меня поразила эта энергия, бесконечная энергия. Роман всё показал сам, он хотел, чтобы мы почувствовали его идею. Роману даже не хотелось, чтобы на столе стояла искусственная еда или искусственная черная икра. Всё было по-настоящему. И в 90 лет великий режиссер реализовал свою идею. Для меня было честью пройти по красной дорожке премьеры фильма "Дворец", - рассказала Страхова.