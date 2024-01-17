Фото: как участница "Дома 2" из Екатеринбурга снялась в фильме Романа Полански
В фильме "Дворец" Романа Полански засветилась бывшая участница шоу "Дом 2" Марина Страхова. Девушка сыграла разнузданную барышню, которая в разгар веселья гладит по щеке героя Микки Рурка. Также Страхова появляется в эпизоде с Миланом Пешелем.
О своем киноопыте сама Марина Страхова рассказала в соцсетях и поделилась впечатлениями о работе с Романом Полански.
"В 88 лет режиссер решил осуществить свою давнюю идею и снять комедию в отеле, где он сам когда-то встречал Новый год. Меня поразила эта энергия, бесконечная энергия. Роман всё показал сам, он хотел, чтобы мы почувствовали его идею. Роману даже не хотелось, чтобы на столе стояла искусственная еда или искусственная черная икра. Всё было по-настоящему. И в 90 лет великий режиссер реализовал свою идею. Для меня было честью пройти по красной дорожке премьеры фильма "Дворец", - рассказала Страхова.
Напомним, фильм "Дворец" рассказывает о том, как группа миллиардеров встретилась в роскошном отеле в Швейцарии, чтобы отпраздновать наступление миллениума.
Марина Страхова родилась в Екатеринбурге, долгие годы жила в Швейцарии. В 2020 год она участвовала в шоу "Дом 2", но свою любовь она тогда так и не встретила. Сейчас Страхова замужем за боксером Мануэлем Чаррой и живет с ним в Дубае. Судя по постам в соцсетях, где у барышни сотни тысяч подписчиков, пара ждет ребенка.
В фильме также снялись российские актёры Александр Петров и Антон Пампушный.