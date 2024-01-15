Россиянам покажут мультфильмы времен Сталина

Главная российская анимационная студия намерена отреставрировать и выпустить серию советских мультфильмов 1940-х годов.

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Какие картины могут выпустить, когда можно будет их посмотреть, что снимали на «Союзмультфильме» в сталинское время?

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Что готовит «Союзмультфильм» для россиян

Пресс-служба киностудии объявила, что в течение следующего года намерена отреставрировать и выпустить 10 мультфильмов. Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила, что в компании создан специальный отдел для восстановления старых работ. В обновленном качестве уже 80 советских мультфильмов хронометражем свыше 25 часов.

Среди восстановленных и доступных в новом качестве лент «Щелкунчик», «Снежная королева», «Тайна третьей планеты», «Чиполлино», «Приключения Буратино», отметила Слащева.

«В настоящее время „Союзмультфильм“ намерен продолжить эту деятельность циклом фильмов военного времени», — указывает пресс-служба компании.

Когда можно будет посмотреть старые мультфильмы

Работы по реставрации мультфильмов будут продолжаться весь следующий год: в «Союзмультфильме» заявили, что реставрация будет проводиться к 80-летнему юбилею Победы. Какие фильмы будут реставрироваться, пока неизвестно, список формируется, заявили представители киностудии.

Ранее в 2020 году на 75-летие победы в Великой Отечественной войне киностудия опубликовала мультфильм «Сказка о царе Салтане», созданный в 1943 году.

Какие мультфильмы снимали при Сталине

Киностудия «Союзмультфильм» была основана в 1936 году, в нее объединились мелкие коллективы аниматоров из других студий. Советская анимация военных и послевоенных лет была основана на мультфильмах Уолта Диснея (диснеевского Микки-Мауса показали на Московском кинофестивале в 1934 году).

К 1952 году аниматорам удалось создать советский аналог диснеевской многоплановой камеры, который позволяет делать глубинные наезды и фокусировать либо размывать разные планы. Для достижения высокого реализма движений в некоторых случаях использовалось ротоскопирование — покадровая анимация.

В сталинское время были созданы такие мультфильмы, как «Пропавшая грамота» (1945), снятая сестрами Брумберг по произведениям Николая Гоголя; «Аленький Цветочек» (1952), снятый режиссером Львом Атамановым по сказке Сергея Аксакова; «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951) и «Снегурочка» (1952) режиссера Иванова-Вано. В дальнейшем с использованием наработок сталинского периода мастерами советской анимации были созданы такие шедевры, как «Золотая антилопа» (1954), «Двенадцать месяцев» (1956) и «Снежная королева» (1957).