Александр Демидов из «Квартета И» рассказал о фильме «Один день в Стамбуле»

В фильме «Один день в Стамбуле» снялась всё та же четвёрка главных героев – Александр Демидов, Ростислав Хаит, Леонид Барац и Камиль Ларин. Премьера в России назначена на 22 февраля.

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По словам Демидова, фильм снят по пьесе «Один день из смерти Вадика Беляева». Спектакль по ней уже идёт несколько сезонов в театрах. История в фильме происходит в Стамбуле, куда четверка приехала к своему другу Вадику, который, как оказалось, умер. Герои плывут на лодке и вспоминают друга, сообщает «Наше радио».

«Те же «Разговоры», но иные персонажи, место и обстоятельства», - подытожил Демидов.

При этом он пояснил, что продолжением «Разговоров» картина не является, так как снимать пятые «О чём говорят мужчины» - это, по мнению Демидова, перебор.