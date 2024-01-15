Звезда «Молчания ягнят» раскрыла смысл нового сезона «Настоящего детектива»

Стартовал четвертый сезон криминального драматического сериала «Настоящий детектив», где главные роли сыграли звезда «Молчания ягнят» Джоди Фостер и Кали Рейс. Актрисы рассказали об основном посыле премьеры, которая получила подзаголовок «Новая страна», сообщает The Hollywood Reporter .

По словам артисток, четвертый сезон «Настоящего детектива» можно описать фразой: «Встряхнись, детка!». По сюжету женщины-полицейские Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро окажутся в непривычных условиях и будут расследовать целую серию запутанных убийств.