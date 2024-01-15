Вышел первый тизер сериала «Джентльмены» по мотивам фильма Гая Ричи

Netflix представил первый тизер-трейлер сериала «Джентльмены», спин-оффа оригинального фильма Гая Ричи, вышедшего в 2019 году. В небольшом ролике онлайн-кинотеатр также раскрыл дату премьеры — шоу выйдет уже в марте.

Сериал «Джентльмены» расскажет о молодом человеке по имени Эдди Холстед, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона. Он решает во что бы то ни стало вырвать свою семью из лап гангстеров и начинает постепенно погружаться в преступный мир.