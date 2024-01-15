Обзор нового сезона «Настоящего детектива»

Это самый слабый старт для шоу.

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Обсуждая «Настоящий детектив» с друзьями, замечаешь одну вещь: все помнят каждый кадр первого сезона, ключевые сцены из второго и всего лишь разновозрастного Махершалу Али из третьего. Неудивительно, что перед премьерой продолжения фанаты были напряжены. Не превратится ли некогда великий сериал в очередную жвачку, которую снимают чисто ради рейтингов?

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15 января новая история наконец вышла, и старт оказался слабым. Похоже, разговоры о триумфальном возвращении «Настоящего детектива» были преждевременными.

«Настоящий детектив»: где смотреть?

Сериал показывают на HBO. Эпизоды будут выходить раз в неделю, финал намечен на 4 марта. Официальной русской озвучки и субтитров нет.

Новая загадка захватывает дух

Завязка «Настоящего детектива» интригует. Только представьте: заснеженная Аляска, научная станция в глуши и группа мужчин, которые вдохновенно что-то исследуют. Внезапно происходит нечто странное — и все пропадают. Добравшись до станции, полицейские видят открытое пиво, включенный телевизор и прочие следы активной жизни. Получается, учёные пропали резко и, главное, совсем недавно. Ещё больше жути нагоняют надпись на доске «Мы все мертвы» и валяющийся на полу человеческий язык.

Законники собирают улики, отправляют поисковые отряды, копаются в биографиях пропавших, но никак не могут найти ответы. Ясно лишь одно: новая трагедия как-то связана с давними жестокими убийствами.

Сценарием и режиссурой первого эпизода занималась Исса Лопес. Видно, что топтаться на месте она не хотела: за 55 минут вы увидите много мистики, узнаете о нераскрытых делах прошлого, познакомитесь со множеством персонажей и оцените сильный финал, который заставляет нетерпеливо ждать следующую серию.

Причём преподносят загадки умело. После первой прогулки по заброшенной станции становится откровенно не по себе: тёмные коридоры, моргающие лампочки, брошенные впопыхах вещи — в совокупности с морозом и снегами всё это создаёт атмосферу хоррора вроде «Нечто». Вроде бы понимаешь, что в «Настоящем детективе» мистики не будет, но от ощущения, что потусторонняя сущность где-то за углом, никуда не деться.

Среди других плюсов — приятный заглавный трек от Билли Айлиш и запоминающиеся моменты вроде встречи с огромным медведем. Хищник просто смотрит на героиню, но есть в его взгляде что-то многозначительное, жуткое, символичное.

Когда о расследовании забывают, становится дико скучно

Когда Исса Лопес погружает в тайну, вспоминает о корнях сериала и формирует депрессивную атмосферу, смотреть «Настоящий детектив» очень интересно. Проблема в том, что большая часть времени уходит на то, чтобы ввести в сюжет ворох персонажей и рассказать об их проблемах. Увы, в четвёртом сезоне нет ни одного героя, который в плане харизмы сравнился бы с Макконахи и Харрельсоном или хотя бы с Фаррелом и Воном.

Вот героиня с проблемами в личной жизни и дочерью, которая зачем-то снимает развратные видео. Вот ещё одна страдающая дама: они никак не простит ни себя, ни других за нераскрытое дело и глушит боль быстрым сексом. А вот коп-новичок: у него сложные отношения с отцом и бабушкой. Зрителю долго рассказывают про всё это, но ничего, кроме скуки, не испытываешь.

Яркой фишки нет даже у героини легендарной Джоди Фостер. Звезда «Таксиста» и «Молчания ягнят» вроде бы выкладывается, но всё равно не может зацепить. Возможно, в следующих эпизодах все персонажи раскроются — вот только Раст Коул и Рэй Велкоро влюбляли сразу.

Увы, даже гениальная детективная история померкнет, если сыщик и его помощники будут унылыми. Вот почему старт четвёртого сезона оставляет смешанные впечатления: происшествие впечатляет, но люди, которые его расследуют, — нет.

«Настоящий детектив»: стоит ли смотреть?

Пока к четвёртому сезону слишком много вопросов, так что начинать просмотр прямо сейчас — сомнительная затея. Лучше дождаться выхода всех эпизодов и тогда уже почитать отзывы. Будет ли расследование таким же интересным, как само происшествие? Смогут ли герои вызвать сопереживание? От ответов на эти вопросы зависит судьба сезона.

Оценка первого эпизода — 6,5 из 10

Понравилось Интригующая загадка

Депрессивная Аляска

Красивый трек от Билли Айлиш.