В США показали российский фильм «Вызов»

В посольстве России в США состоялась премьера частично снятого в космосе фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Об этом пишет ТАСС.

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Премьера прошла в киноклубе российской дипмиссии, на мероприятии присутствовал посол России в США Анатолий Антонов. Отмечается, что показ был организован при поддержке Первого канала и его генерального директора Константина Эрнста.

В мае 2023 года Шипенко высказался о съемках второй части проекта. Режиссер признался, что всерьез не думал о продолжении фильма, однако заявил, что теоретически его съемки возможны.