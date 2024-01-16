Сериал "Наследники" получил премию Emmy как лучший драматический сериал

Сериал "Наследники" (Succession, 2018-2023) от студии HBO получил телевизионную премию Emmy как лучший драматический сериал. Трансляцию вел телеканал Fox News.

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За звание лучшего драматического сериала вместе с "Наследниками" боролись сериалы "Лучше звоните Солу"(Better Call Saul, 2015-2022), "Андор" (Andor), "Корона" (The Crown, 2016-2023), "Дом дракона" (House of the Dragon), "Одни из нас" (The Last of Us), "Белый лотос" (The White Lotus) и "Шершни" (Yellowjackets, 2021).

Актриса Сара Снук получила телевизионную премию Emmy в категории "Лучшая драматическая актриса" за роль в сериале "Наследники",Киран Калкин получил телевизионную премию Emmy в категории "Лучший драматический актер" за роль в этом сериале.