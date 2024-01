Сериал "Наследники" получил премию Emmy как лучший драматический сериал

За звание лучшего драматического сериала вместе с "Наследниками" боролись сериалы "Лучше звоните Солу"(Better Call Saul, 2015-2022), "Андор" (Andor), "Корона" (The Crown, 2016-2023), "Дом дракона" (House of the Dragon), "Одни из нас" (The Last of Us), "Белый лотос" (The White Lotus) и "Шершни" (Yellowjackets, 2021).