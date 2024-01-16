Художник-постановщик «Властелина колец» поработает над фильмом Minecraft

Художник-постановщик Грант Мейджор, известный по работе над культовой трилогией «Властелин колец», будет работать над лентой Minecraft. Об этом Мейджор рассказал в интервью изданию The Salt Lake Tribune.

© Чемпионат.com

Я думаю, что любой, кто использует какой-либо IP, просто хочет избежать повторения «уродливого» Соника. Я просто не могу разочаровать 10-летних зрителей, иначе они убьют нас.

Актёр и комик Джек Блэк исполнит роль Стива. В каст фильма также входят Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Место режиссёра занял Джаред Хесс, а сценаристами и продюсерами игровой адаптации выступят Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang.