«Аквамен 2» выйдет в онлайне 23 января

Вторая часть «Аквамена», кажется, выйдет в цифре 23 января. Такая дата появилась в зарубежных онлайн-площадках. Например, она есть на Amazon Prime Video.

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Таким образом, фильм выйдет в онлайне через месяц после мировой премьеры, которая состоялась 22 декабря.

Лента продолжает историю супергероя Артура Карри, который вновь должен столкнуться со своим злейшим врагом — Чёрной Мантой.

Режиссёром картины выступил Джеймс Ван, который ранее работал над первой частью серии и «Форсажами». В ленте снялись Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Дольф Лундгрен, Патрик Уилсон и другие.