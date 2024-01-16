Какие фильмы россияне чаще всего смотрели в новогодние каникулы

Из года в год список полюбившихся россиянам новогодних фильмов особо не меняется, большинство из них уже стали традицией. Но все же есть несколько новых фильмов, которые по ТВ, на интернет-платформах и, главное, в кинотеатрах показали весьма неплохие рейтинги, рассказала «ФедералПресс» блогер Маруся Михейчик.

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«Итак, в новогоднюю ночь (и в последствии в течение нескольких выходных дней) большое количество зрителей подняли себе настроение сюжетом нового фильма от ТНТ продакшена – «Иван Васильевич меняет все». Неплохой ремейк легендарной кинокартины с камео суперзвезд», – рассказала блогер.

На интернет-платформе VK также «выстрелил» очень душевный новогодний фильм «VK под шубой 2». Комбинирование двух поколений нашей современной музыкальной эстрады смогло помочь расширить возрастную категории зрителей данной кинокартины. Очень советую к просмотру. Особенно, Сергей Бурунов сыграл, как обычно, великолепно, подчеркивает Михейчик.

Если говорить про кинотеатры, то невероятно огромные кассовые сборы сделали фильмы «Бременские музыканты» и «Холоп 2». Ремейк популярного мультфильма, на котором выросло не одно поколение, получился в формате мюзикла. Маруся Михейчик наблюдала, как зрители 40 + в запой пропевали известные всем хиты. А вторая часть кинокартины «Холоп» не уступила по качеству первой, так что кинотеатры просто ломились от зрителей в эти новогодние праздники.

«Из всего этого можно сделать вывод, что наша киноиндустрия набирает бешеные обороты, а вот над новогодними передачами все-таки следует еще поработать», – заключила блогер.