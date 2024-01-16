Съемки сиквела триллера «Ледяной драйв» с Лиамом Нисоном начнутся на днях в Австралии
Лиам Нисон вернется к роли сурового водителя большегруза Майка Маккэнна в фильме «Ледяной драйв. Дорога в небо». Съемки начнутся уже в январе в Австралии.
По сюжету Маккэн отправится в Непал, чтобы развеять прах своего брата на Эвересте. На автобус, в котором он едет нападают наемники, планирующие террористическую атаку на США. Герою Нисона предстоит сражение не только за свою жизнь, но и за жизни пассажиров.
Также в фильме снимутся Бернард Керри и Джефф Моррелл.
Джонатан Хенсли срежиссирует по своему сценарию, как было в первой части.
Дата премьеры пока не назначена.
Оригинальный «Ледяной драйв» вышел в 2021 году и получил противоречивые отзывы. Он был снят независимыми кинематографистами и впоследствии продан Netflix. В производстве сиквела уже был заинтересован Amazon.