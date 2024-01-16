Съемки сиквела триллера «Ледяной драйв» с Лиамом Нисоном начнутся на днях в Австралии

Лиам Нисон вернется к роли сурового водителя большегруза Майка Маккэнна в фильме «Ледяной драйв. Дорога в небо». Съемки начнутся уже в январе в Австралии.

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По сюжету Маккэн отправится в Непал, чтобы развеять прах своего брата на Эвересте. На автобус, в котором он едет нападают наемники, планирующие террористическую атаку на США. Герою Нисона предстоит сражение не только за свою жизнь, но и за жизни пассажиров.

Также в фильме снимутся Бернард Керри и Джефф Моррелл.

Джонатан Хенсли срежиссирует по своему сценарию, как было в первой части.

Дата премьеры пока не назначена.