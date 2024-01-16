Стало известно, во сколько в 2024 году обойдутся чаепитие и экспресс-омоложение из «Чародеев»

Life.ru пишет, что одним из ярких эпизодов киноленты было общение героев со скатертью-самобранкой, которая отличалась характерным для работников общепита того времени поведением. Только после полученной взбучки от магистра Коврова скатерть накрыла на стол, поставив чай в чайнике, баранки, сухари, четыре пряника, рогалики, варенье и дефицитные лимоны.

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Для подсчёта цен эксперты выбрали три крупные российские торговые сети, а также кофейню с пунктом в меню «чайная тарелка», которая находится в городе, отдалённом от российской столицы около ночи езды на поезде, — примерно на таком же расстоянии, судя по фильму, располагался и Китежград.

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В фильме цена чаепития на четверых составила 4 рубля 89 копеек. На сегодняшний стоимость такого застолья в варианте с сетевыми магазинами — 829 рублей 81 копейку, 1200 рублей 94 копейки или 1279 рублей, а в кофейне - примерно 1300 рублей.

Перед новогодним балом заколдованная красавица Алёнушка требует от своего ухажера Аполлона Сатанеева «стать молодым или хотя бы им казаться». С учётом его возраста и анатомии лица, для этого в наши дни необходимо было бы прибегнуть к помощи пластического хирурга и косметолога. В кадрах с помолодевшим персонажем Валентина Гафта первыми в глаза бросаются шикарные волосы и появившиеся усы. А это значит, что были пересажены волосы.

Сравнив кадры из фильма с таблицей Норвуда, где демонстрируются степени облысения у мужчин, можно понять, что у Сатанеева четвертая стадия облысения. Это значит, что для пересадки будет нужно около четырех тысяч графтов. Графтом называется элемент волосяной ткани головы с находящимися в нём фолликулами волос. В нашей стране цена такой пересадки волос начинается от 5 - 6 тысяч евро за пересадку по технологии FUE и от 8 - 9 тысяч евро - за более современную пересадку DHI. Дешевле всего делать пересадку волос в Турции, там она составит 2 - 3 тысячи евро.

Для пересадки усов нужно примерно 300–400 графтов. Цена одного графта начинается от 100 рублей. Это значит, что минимальная стоимость пересадки без сопутствующих услуг составит 30 тыс. рублей. Сумма незначительная, но если учитывать тот факт, что герою пришлось их тут же сбрить, то деньги были потрачены впустую.

Для зрительного омоложения кожи лица надо было сделать фейслифтинг с платизмопластикой, где стоимость колеблется от 415 тыс. рублей, также верхнюю и нижнюю блефаропластику - от 150 тысяч рублей, воспользоваться услугами косметолога (мезотерапия, биоревитализация, шлифовка кожи) - от 60 тысяч рублей.

В фильме показана итоговая сумма расчёта процедур, которая составила 53 623 рубля. А в наше время на такое омоложение Сатанееву пришлось потратить бы не менее одного миллиона рублей, заключили эксперты.