«Эмми-2024»: что осталось за кадром

В ночь с 15 на 16 января в Лос-Анджелесе прошла юбилейная 75-я церемония вручения премии «Эмми» в театре Peacock. На мероприятии собрались звезды А-класса, дефилирующие в нарядах именитых дизайнеров. Однако, помимо роскошных проходок знаменитостей, на ковровой дорожке происходили и другие события, которые остались вне камер, сообщает издание The Hollywood Reporter. Разберемся в нескольких их них.

Прежде всего стоит уточнить, что изначально торжество планировалось провести в сентябре прошлого года, но событие состоялось позже из-за забастовок гильдии киноактеров и сценаристов. Местом для проведения «Эмми» была выбрана концертно-театральная площадка Peacock Theater (ранее известная под названием Microsoft theater).

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Как и всегда, перед самим зданием в день премии собралась бесчисленная толпа поклонников. Среди всех знаменитостей особой доброжелательностью отличился американский актер Ф. Мюррей Абрахам, который остановился сделать пару снимков со своими фанатами. Кстати, артист «Белого лотоса» в этом году выступал в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом телесериале», однако награда досталась Кирану Калкину из «Наследников».

Внутри помещения произошли некоторые изменения. По наблюдениям The Hollywood Reporter, в фойе театра могли попасть в основном популярные актеры и телеведущие. Сценаристам и прочим важным работникам киноиндустрии приходилось доказывать тамошней охране, что они достойны быть среди остальных звезд за большими бархатными кулисами.

Чтобы перекусить, некоторым звездам пришлось немного поднапрячься. В 2024 году организаторы «Эмми» отказались от касс, установив лавки самообслуживания. По сути, оплата еды зависела от честности покупателя. Британский режиссер кино и телевидения, а также лауреат номинации «Выдающаяся режиссура драматического сериала» Марк Майлод решил воспользоваться моментом и своровал пару снеков, перед этим осмотревшись по сторонам. Вор-любитель так и остался незамеченным от глаз публики. Можно сказать, его миссия удалась.

За десять минут до начала самой церемонии появилась одна из ведущих мероприятия Mama Doris (Дорис Хэнкокс), которая настоятельно рекомендовала всем победителям произносить речь не больше 45 секунд. В случае, если кто-то все-таки переборщит, артистка в шуточно-агрессивной форме предупредила, что им не поздоровится.

В целом, на «Эмми» царила довольно дружелюбная атмосфера. Актрисы Кристина Эпплгейт, Кэрол Бернетт и Квинта Брансон (победитель «Лучшая женская роль в комедийном телесериале») вели себя особенно активно. Возможно, их так очаровал своими шутками актер Энтони Андерсон. Он, как и «Мама Дорис», вел церемонию.

Одну из самых долгих оваций в свою честь заслужила сценарист и телевизионный продюсер Марла Гиббс. Хотя все же самая бурная реакция была у артистов RuPaul's Drag Race, когда на сцену вышли Тараджи Хенсон и Джоан Коллинз.