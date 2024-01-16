«Я ничего не заработала»: автора главного саундтрека «Слово пацана» обманули
Светлана Разина — автор композиции «Новый герой», который разрывает все чарты на многих музыкальных платформах. Песню стали слушать, в том числе и зумеры, которые полюбили сериал «Слово пацана». Песня стала главным саундтреком истории.
Казалось бы, Светлана должна была много заработать на песне. Однако вышло все совсем не так. По словам автора, она не получила денег, несмотря на то, что песня стала хитом.
«Я ничего не заработала на этом и не заработаю, к сожалению. Потому что у меня мои права отобрали. Я продала душу дьяволу, я поменялась правами со своим бывшим мужем. И он, мало того, что вписался во все эти авторства и соавторства. Во-вторых, он получает за меня все деньги. Он сделал так, что, сидя на пятой точке, может получать дивиденды, а я могу только, если я полечу в какой-нибудь Хабаровск и буду сама зарабатывать эти деньги и отпрыгивать. Иногда хочется просто посидеть в мои 60», — рассказала Светлана в шоу POPCAKE «Главный вопрос».