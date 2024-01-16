«Я ничего не заработала»: автора главного саундтрека «Слово пацана» обманули

«Я ничего не заработала на этом и не заработаю, к сожалению. Потому что у меня мои права отобрали. Я продала душу дьяволу, я поменялась правами со своим бывшим мужем. И он, мало того, что вписался во все эти авторства и соавторства. Во-вторых, он получает за меня все деньги. Он сделал так, что, сидя на пятой точке, может получать дивиденды, а я могу только, если я полечу в какой-нибудь Хабаровск и буду сама зарабатывать эти деньги и отпрыгивать. Иногда хочется просто посидеть в мои 60», — рассказала Светлана в шоу POPCAKE «Главный вопрос».