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Враждующие дизайнеры и самые стильные мошенники: 8 красивых сериалов, которые стоит посмотреть в 2024 году

Всего через несколько недель после начала нового года большинство из нас уже остро нуждается в чём-то ярком. Так почему бы не посмотреть звёздные драмы с изысканными костюмами и стильными декорациями, которые полностью переносят зрителя в эту реальность. Хотите перенестись в гламурное ателье Парижа 40-х годов или на блестящую коктейльную вечеринку Нью-Йорка 70-х? Ловите подборку премьер, на которые вам стоит обратить внимание.

Враждующие дизайнеры и самые стильные мошенники: 8 красивых сериалов, которые стоит посмотреть в 2024 году
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«Кристобаль Баленсиага»

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Этот живописный байопик от Disney+ рассказывает о том, как титулованная легенда моды, воплощённая задумчивым Альберто Сан Хуаном, приезжает в столицу Франции из Мадрида в 30-е годы, полная решимости заявить о себе. Но на фоне элегантности Шанель и Диора испанский революционер сначала оступается, а потом понимает, что для того, чтобы выделиться, он должен отточить собственный фирменный стиль и деконструировать традиционные силуэты эпохи, чтобы создать нечто совершенно новое и захватывающее. Смотрите сериал ради потрясающих авангардных костюмов, мечтательной кинематографии и увлекательного знакомства с жестокой конкуренцией в послевоенном мире высокой моды.

«Новый облик»

Не менее глянцевый 10-серийный сериал от Apple TV+ Тодда Кесслера рассматривает тот же период, но с другим дизайнером в центре внимания: Кристиан Диор, которого здесь играет мужественный Бен Мендельсон, популяризирует new look с осиной талией и пышной юбкой, ставший символом парижского гламура и оптимизма после Второй мировой войны. Однако его восхождение к славе представляет угрозу для его современников: Кристобаля Баленсиага, Пьера Бальмена и, что особенно важно, Коко Шанель (Жюльет Бинош), чей неоспоримый статус самой влиятельной кутюрье в мире оказался под вопросом. Завязывается беспощадная борьба, в которой принимают участие и другие знакомые лица: Гленн Клоуз в роли Кармел Сноу (легендарного редактора Harper's Bazaar), Джон Малкович в роли дизайнера Люсьена Лелонга и Мейзи Уильямс в роли Катрин Диор. Это не только сестра дизайнера, но и участница французского Сопротивления, награждённая орденом «Почётного легиона» и его главная муза на всю жизнь.

«Палм-Рояль»

Место действия этой буйной комедии, созданной Эйбом Сильвией для Apple TV+ — залитая солнцем южная Флорида 1969 года. Кристен Уиг играет роль отъявленной аутсайдерши, которая пытается любыми способами проникнуть в высшее общество Палм-Бич. На её пути стоит нынешняя королева загородных клубов (обладательница премии «Оскар» Эллисон Дженни), а весь остальной блестящий мир населён множеством эксцентричных персонажей, которых играют Лора Дерн, Кайя Гербер, Лесли Бибб, Кэрол Бернетт и Рики Мартин (да, вы всё правильно поняли). Конфетные первые кадры, на которых запечатлены виды у бассейна, роскошные интерьеры 60-х и Гербер в хипповой цветочной повязке на голове ещё больше завышают ожидания.

«Бриджертоны», 3-й сезон

Медовый месяц Кейт и Энтони, зарождающийся роман Пенелопы и Колина, бальные залы при свечах и не только. Под руководством шоураннера Джесса Браунелла и продюсера Шонды Раймс в новый сезон вернутся многие любимцы фанатов, а также новые участники, которые гарантированно вызовут бурную реакцию: Дэниел Фрэнсис, Сэм Филлипс и Джеймс Фун в роли трио красивых женихов, а также Ханна Нью в роли очаровательной и яростной независимой молодой вдовы.

«Вражда: Капоте против лебедей»

Мы затаили дыхание, ожидая выхода на Hulu и Disney+ следующей части антологического сериала Райана Мёрфи ещё с весны 2022 года. Особенно когда появилась новость о том, что будет рассказана скандальная история, где Трумен Капоте рассорился со своей компанией светских львиц, которых он прозвал «лебедями». Теперь сериал наконец-то вышел с его обморочной модой 70-х, пикантными сексуальными сценами и актёрским составом, который действительно поражает воображение: Наоми Уоттс в роли царственной Бейб Пейли, Хлоя Севиньи в роли иконы моды Си Си Гост, Деми Мур в образе бывшей шоу-гёрл Энн Вудворд и другие.

«Джоан»

Софи Тёрнер впервые со времён «Игры престолов» возвращается на большой экран. В криминальном боевике от ITVX она сменит свои фирменные рыжие локоны и доспехи на красные губы, смоки-айс и обесцвеченный боб, чтобы сыграть роль Джоан Ханнингтон, печально известной похитительницы бриллиантов, которая была известна как крёстная мать лондонского преступного мира в 80-е годы. Фильм, написанный Анной Саймон и основанный на взрывных мемуарах самой Ханнингтон, станет захватывающим дух погружением в грязную подноготную той эпохи и расскажет, как именно двадцатилетняя девушка с жестоким мужем, маленькой дочерью и талантом к пародированию превратилась в скользкую властную фигуру. Ожидайте захватывающие ограбления и потрясающе гламурные костюмы!

«Рипли»

Снятый в атмосферных чёрно-белых тонах, напряжённый пересказ Стивена Заиллиана о приключениях другого мошенника — коварного Тома Рипли, которого уже играл Мэтт Дэймон в ленте «Талантливый мистер Рипли», предлагает новый взгляд на классику. Да, место действия — южная Италия 60-х годов, а сюжет по-прежнему вращается вокруг титулованного афериста, который влезает в жизнь свободолюбивого плейбоя и его девушки. Но вместо залитых солнцем пляжных сцен первые кадры показывают, как наш антигерой крадётся по тенистым переулкам и мрачно смотрит на море. Похоже, перезагрузка Netflix будет больше похожа на мрачный нуар!

«Мэри и Джордж»

Джулианна Мур и Николас Голицын вместе снимаются в яркой саге Оливера Хермануса, которая должна выйти на Starz. Фильм рассказывает об интриганке-аристократке Мэри Вильерс и её харизматичном сыне Джордже, которого она с ранних лет готовит к величию. Обученный танцам, фехтованию и вежливой беседе, а затем отправленный в Лондон, он быстро привлекает внимание Якова I, со временем став одновременно кавалером королевской опочивальни и фаворитом короля. Как только он получает титул герцога Бекингема, его влияние и влияние его матери не знает границ, предвещая катастрофу для страны, монарха и, в конечном счёте, для них самих.

Фильмы и сериалы
Талантливый мистер Рипли
Оскар
Игра престолов
Оливер Херманус
Тодд Кесслер
Лесли Бибб
Ханна Нью
Кайя Гербер
Сэм Филлипс
Эллисон Дженни
Рики Мартин
Кристен Уиг
Хлоя Севиньи
Коко Шанель
Райан Мерфи
Софи Тернер
Гленн Клоуз
Джон Малкович
Лора Дерн
Мур Деми
Наоми Уоттс
Бен Мендельсон
Кристиан Диор
Мэтт Дэймон
Netflix
Apple