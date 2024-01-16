Враждующие дизайнеры и самые стильные мошенники: 8 красивых сериалов, которые стоит посмотреть в 2024 году

Всего через несколько недель после начала нового года большинство из нас уже остро нуждается в чём-то ярком. Так почему бы не посмотреть звёздные драмы с изысканными костюмами и стильными декорациями, которые полностью переносят зрителя в эту реальность. Хотите перенестись в гламурное ателье Парижа 40-х годов или на блестящую коктейльную вечеринку Нью-Йорка 70-х? Ловите подборку премьер, на которые вам стоит обратить внимание.

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«Кристобаль Баленсиага»

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Этот живописный байопик от Disney+ рассказывает о том, как титулованная легенда моды, воплощённая задумчивым Альберто Сан Хуаном, приезжает в столицу Франции из Мадрида в 30-е годы, полная решимости заявить о себе. Но на фоне элегантности Шанель и Диора испанский революционер сначала оступается, а потом понимает, что для того, чтобы выделиться, он должен отточить собственный фирменный стиль и деконструировать традиционные силуэты эпохи, чтобы создать нечто совершенно новое и захватывающее. Смотрите сериал ради потрясающих авангардных костюмов, мечтательной кинематографии и увлекательного знакомства с жестокой конкуренцией в послевоенном мире высокой моды.

«Новый облик»

Не менее глянцевый 10-серийный сериал от Apple TV+ Тодда Кесслера рассматривает тот же период, но с другим дизайнером в центре внимания: Кристиан Диор, которого здесь играет мужественный Бен Мендельсон, популяризирует new look с осиной талией и пышной юбкой, ставший символом парижского гламура и оптимизма после Второй мировой войны. Однако его восхождение к славе представляет угрозу для его современников: Кристобаля Баленсиага, Пьера Бальмена и, что особенно важно, Коко Шанель (Жюльет Бинош), чей неоспоримый статус самой влиятельной кутюрье в мире оказался под вопросом. Завязывается беспощадная борьба, в которой принимают участие и другие знакомые лица: Гленн Клоуз в роли Кармел Сноу (легендарного редактора Harper's Bazaar), Джон Малкович в роли дизайнера Люсьена Лелонга и Мейзи Уильямс в роли Катрин Диор. Это не только сестра дизайнера, но и участница французского Сопротивления, награждённая орденом «Почётного легиона» и его главная муза на всю жизнь.

«Палм-Рояль»

Место действия этой буйной комедии, созданной Эйбом Сильвией для Apple TV+ — залитая солнцем южная Флорида 1969 года. Кристен Уиг играет роль отъявленной аутсайдерши, которая пытается любыми способами проникнуть в высшее общество Палм-Бич. На её пути стоит нынешняя королева загородных клубов (обладательница премии «Оскар» Эллисон Дженни), а весь остальной блестящий мир населён множеством эксцентричных персонажей, которых играют Лора Дерн, Кайя Гербер, Лесли Бибб, Кэрол Бернетт и Рики Мартин (да, вы всё правильно поняли). Конфетные первые кадры, на которых запечатлены виды у бассейна, роскошные интерьеры 60-х и Гербер в хипповой цветочной повязке на голове ещё больше завышают ожидания.

«Бриджертоны», 3-й сезон

Медовый месяц Кейт и Энтони, зарождающийся роман Пенелопы и Колина, бальные залы при свечах и не только. Под руководством шоураннера Джесса Браунелла и продюсера Шонды Раймс в новый сезон вернутся многие любимцы фанатов, а также новые участники, которые гарантированно вызовут бурную реакцию: Дэниел Фрэнсис, Сэм Филлипс и Джеймс Фун в роли трио красивых женихов, а также Ханна Нью в роли очаровательной и яростной независимой молодой вдовы.

«Вражда: Капоте против лебедей»

Мы затаили дыхание, ожидая выхода на Hulu и Disney+ следующей части антологического сериала Райана Мёрфи ещё с весны 2022 года. Особенно когда появилась новость о том, что будет рассказана скандальная история, где Трумен Капоте рассорился со своей компанией светских львиц, которых он прозвал «лебедями». Теперь сериал наконец-то вышел с его обморочной модой 70-х, пикантными сексуальными сценами и актёрским составом, который действительно поражает воображение: Наоми Уоттс в роли царственной Бейб Пейли, Хлоя Севиньи в роли иконы моды Си Си Гост, Деми Мур в образе бывшей шоу-гёрл Энн Вудворд и другие.

«Джоан»

Софи Тёрнер впервые со времён «Игры престолов» возвращается на большой экран. В криминальном боевике от ITVX она сменит свои фирменные рыжие локоны и доспехи на красные губы, смоки-айс и обесцвеченный боб, чтобы сыграть роль Джоан Ханнингтон, печально известной похитительницы бриллиантов, которая была известна как крёстная мать лондонского преступного мира в 80-е годы. Фильм, написанный Анной Саймон и основанный на взрывных мемуарах самой Ханнингтон, станет захватывающим дух погружением в грязную подноготную той эпохи и расскажет, как именно двадцатилетняя девушка с жестоким мужем, маленькой дочерью и талантом к пародированию превратилась в скользкую властную фигуру. Ожидайте захватывающие ограбления и потрясающе гламурные костюмы!

«Рипли»

Снятый в атмосферных чёрно-белых тонах, напряжённый пересказ Стивена Заиллиана о приключениях другого мошенника — коварного Тома Рипли, которого уже играл Мэтт Дэймон в ленте «Талантливый мистер Рипли», предлагает новый взгляд на классику. Да, место действия — южная Италия 60-х годов, а сюжет по-прежнему вращается вокруг титулованного афериста, который влезает в жизнь свободолюбивого плейбоя и его девушки. Но вместо залитых солнцем пляжных сцен первые кадры показывают, как наш антигерой крадётся по тенистым переулкам и мрачно смотрит на море. Похоже, перезагрузка Netflix будет больше похожа на мрачный нуар!

«Мэри и Джордж»