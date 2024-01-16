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«Иван Васильевич меняет всё» стал самым популярным фильмом года на российском ТВ

Новогодняя пародия ТНТ «Иван Васильевич меняет всё» стала самым популярным фильмом 2023 года, показанным на российском телевидении. При рекордном рейтинге 5,6% лента привлекла более 21% всех зрителей — на это указывает аналитическая платформа Mediascope.

«Иван Васильевич меняет всё» стал самым популярным фильмом года на российском ТВ
© Чемпионат.com

Оригинальная советская комедия оказалась лишь на четвёртом месте — «Иван Васильевич меняет профессию» с рейтингом 4,1% уступил «Бриллиантовой руке» и современному фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы» (4,8% и 4,5%). Пятёрку замкнул ещё один советский фильм — «Джентельмены удачи».

Среди сериалов лидером по популярности в ушедшем году стала медицинская драма «Склифосовский». Второе место у детектива «Тайны следствия», третье — у байопика «Шаляпин». Далее расположились два сезона сериала «Спасская».

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Иван Васильевич меняет профессию
Бриллиантовая рука
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