«Иван Васильевич меняет всё» стал самым популярным фильмом года на российском ТВ

Новогодняя пародия ТНТ «Иван Васильевич меняет всё» стала самым популярным фильмом 2023 года, показанным на российском телевидении. При рекордном рейтинге 5,6% лента привлекла более 21% всех зрителей — на это указывает аналитическая платформа Mediascope.

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Оригинальная советская комедия оказалась лишь на четвёртом месте — «Иван Васильевич меняет профессию» с рейтингом 4,1% уступил «Бриллиантовой руке» и современному фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы» (4,8% и 4,5%). Пятёрку замкнул ещё один советский фильм — «Джентельмены удачи».