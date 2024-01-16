Netflix представил полноценный трейлер фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером («Неогранённые алмазы»). Премьера научно-фантастической ленты состоится 1 марта, а первые показы пройдут на Берлинском кинофестивале во второй половине февраля.

Картина основана на романе «Космонавт из Богемии» писателя Ярослава Калфаржа и рассказывает о космонавте, который отправляется на исследовательскую миссию на самый край Солнечной системы. Спустя шесть месяцев своего одиночного приключения он сталкивается с инопланетным разумом.