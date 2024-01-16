Юрий Быков уже больше 100 смен снимает сериал про 90-е

Приближаются к завершению съемки масштабной криминальной драмы «Лихие» от режиссера Юрия Быкова. Сага уже преодолела отметку в 100 съемочных смен, сейчас идет заключительный этап съемок в Москве.

История разворачивается в трех временах – начале и конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых мы увидим целую эпоху в её жестокости и великолепии, с её надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями. Сериал «Лихие» попробует поставить точку на теме девяностых.