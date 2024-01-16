Как применяют Искусственный интеллект в фильмах и сериалах

Искусственный интеллект все больше проникает в разные сферы деятельности. Создание фильмов и сериалов, шоу и видеоклипов - не исключение.

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Недавно стало известно о том, что Национальная премия веб-контента впервые в марте наградит проекты, созданные с использованием Искусственного Интеллекта (ИИ). Новый блок номинаций называется "Искусственный интеллект и Искусство". Такое нововведение кажется немного странным, потому что сейчас ИИ проникает практически во все проекты. Другое дело, если бы организаторы премии сообщили о том, что наградят за лучшее его использование. Зрители уже начали привыкать - при помощи технологий были созданы главные герои в фильмах "Чебурашка"и "Бременские музыканты", еще - Щука и морской царь в сказке "По щучьему велению". Анимация делается с использованием ИИ и различных движков гораздо быстрее - то, на что раньше уходило пять лет, сейчас делают за несколько месяцев.

Видео дня

В прошлом году телеаудиторию удивил дипфейк - воссоздали Владислава Галкина в сериале "Диверсант", при том, что артист ушел из жизни. В России сегодня популярен сериал "ПМЖейсон". Он вышел еще в 2022 году. А время действия в нем 2027 год. По сюжету голливудская звезда Джейсон Стэйтем живет в России, прикупил себе загородный домик, подучил язык и весьма неплохо освоился. Душевно по-русски Джейсон празднует свой юбилей в компании как новых российских друзей, так и старых голливудских коллег. И звезды - сам Джейсон Стэйтем, Николас Кейдж, Роберт Паттинсон и другие, разумеется, не снимались в этом кино. Их сделал Искусственный интеллект. Да так, что от реальных артистов не отличишь.

Вот еще примеры фильмов и сериалов последнего времени, где особенно ярко используется ИИ. Как правило, они сделаны в жанре сказок, фэнтези и научной фантастики. Часть из них уже вышли, а другие - готовятся. В сериале "13-я клиническая" (оригинальный проект онлайн-кинотеатра Иви), главный герой попадает в необычную больницу - в ней лечат демонов, которые живут внутри людей. Сейчас снимается второй сезон. Сериал "Кибердеревня" (сделан для Кинопоиска) в 2023 году стал настолько популярен, что авторы даже сделали специальный новогодний эпизод. Речь в сериале про будущее. Два молодых инженера Николай Кулибин и Константин Барагозин, испытывают устройство для переселения разума в другие тела. Устройство не работает как надо, но они решают основать совместную компанию "Ижевск Дайнемикс". Однако один друг предает другого. Николай становится фермером на... Марсе. Константин же стал миллионером и возглавляет "Ижевск Дайнемикс", но корпорация терпит убытки. Он решает начать разработки минерала на Марсе, но этому мешает ферма бывшего партнера. Барагозин пытается выжить Николая. Во время перепалки случайно срабатывает устройство переселения разума, и Барагозин оказывается в теле робота, а в его теле - примитивный разум робота на уровне маленького ребенка...

Этот сюжет похож на тот, что используется в фильме "Бедные-несчастные", который номинируется на "Оскар". Там молодой женщине пересаживают мозг маленького ребенка. С помощью ИИ создана не только лаборатория ученого, который делает эксперименты, но и стилистика всей картины.

Еще один сериал вот-вот выйдет в онлайн-кинотеатре Окко - он называется "Очевидное невероятное" и представляет собой экранизацию рассказов Кира Булычева о вымышленном городе Великий Гусляр. По сюжету в город, где происходят паранормальные явления и они так же обычны, как дождь за окном, приезжает новый мэр. Но он-то про аномалии ничего не знает и мечтает превратить город в туристический центр. Подчиненные тщательно от него скрывают особенности местного проживания. Инопланетяне и в этом сериале созданы с помощью умений Искусственного интеллекта и нейросетей. Еще готовится новая масштабная экранизация произведения Кира Булычева "Столет тому вперед", которая расскажет про приключения Алисы Селезневой. Фильм выйдет в апреле 2024 года и технологий в нем тоже немало.

В конце прошлого года онлайн-кинотеатр Okko показал сериал "Волшебный участок" - нейросети "наследили" и в нем. Герои волшебного полицейского участка (в здание полиции нейросети "переоборудовали" всеми известное строение ТАСС на Тверском бульваре) борются со сказочными существами - Горынычем, Упырями, Русалом, Ягой и Кащеем.

Стоит сделать акцент на том, что Okko как раз среди тех, кто более всего ратует за использование новых технологий в своих проектах. Еще осенью прошлого года Гавр Гордеев - продюсер по оригинальному контенту Окко - сделал прорывные дискуссионные панели по Искусственному интеллекту в кино на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". На самом деле - в прошлом и позапрошлом году даже редко какой крупный международный рынок и кинофестиваль обходились без дискуссий на эту тему - потому что нужно решать, как будет дальше. И частью всемирно известной забастовки артистов и сценаристов 2023 года стал, в том числе, протест против использования нейросетей, которые могут сейчас и голос артиста подделать, и внешность его воссоздать, и сценарий написать.

На дискуссиях в России, о которых речь выше, выступила продюсер Екатерина Кононенко (среди ее работ - фильмы "Хардкор", "Чувства Анны", "Кентавр", "Я худею" и другие). То, что Екатерина рассказывала, стало открытием для многих людей в киноиндустрии. Обозреватель "РГ" затем специально съездила на лекцию Екатерины в Институте кино Высшей школы экономики - там студенты уже продвинуты - воспринимают процесс создания картины с помощью нейросетей как нечто само собой разумеющееся. Однако тоже понимают, что технологии и нейросети - это одно, но без человеческого интеллекта пока не работают. Как сказал нашему обозревателю сценарист Андрей Золотарев о своей сфере деятельности - нейросеть пока работает на уровне первокурсника-двоечника.

Екатерина Кононенко приводит очень яркие примеры. Например, ранее, перед тем как защищать проект в Минкультуры и Фонде кино, ей приходилось связываться с художником, долго ему пояснять вместе с режиссером, каким будет фильм, что должны представлять собой декорации интерьеры, какие цвета, стилистика. Потом художник долго думал, брал солидную оплату и представлял концепцию. Сейчас предварительно при правильно данном запросе (он обозначается словом промт) нейросеть рисует приблизительный план за несколько часов - это если речь идет о подробных уточнениях - так-то и за минуты может нарисовать. Это не означает, что работа художника не нужна. Он может потом посмотреть работы нейросети и принять или нет в работе над фильмом. Но, по словам Екатерины, продвинутый кинопользователь, который умеет общаться с нейросетью, может снять фильм гораздо быстрее, чем когда работает съемочная группа: нейросеть по заданию пишет сценарий, делает стиль и локации, воплощает героев и даже пишет музыку. Трейлеры к фильмам и короткометражные ленты с помощью ИИ уже легко можно сделать.

В прошлом году на нескольких фестивалях в России и в мире побеждали фильмы, сделанные с помощью нейросетей. Но сейчас самим фактом их использования уже никакое жюри не удивить. И в Министерстве культуры строить защиту на том, что нейросеть помогала в создании картины, уже не комильфо. Нейросети стали восприниматься как данность. А важно, кто лучше использует технологии, как они сочетаются с талантом, что новое можно сказать с их помощью.

Сложность еще в том, что нейросети не стоят на месте. Они обучаются и совершенствуются со стремительной скоростью. Каждое умение - определенная ниша. И список все шире. Поэтому Екатерина Кононенко даже взяла в штат компании человека, который занимается только нейросетями, следит за актуальными изменениями, разрабатывает более выгодную стратегию использования. Екатерина говорит о том, что, если решил использовать творчество нейросети, то нужно все время обучаться самому - не только полагаться на совершенствования Искусственного интеллекта. Но что Екатерина думает о будущем, каким его видит? Вот что она ответила на наш вопрос.

Прямая речь

Екатерина Кононенко, продюсер:

Если говорить про кино, то искусственный интеллект (ИИ) сейчас готовит революцию в кинематографической индустрии, и его влияние гораздо шире, чем можно представить. На первый взгляд, применение ИИ в индустрии может казаться чем-то из области научной фантастики, это все будет когда-то… Но это уже реальность, которая меняет правила игры.

ИИ уже сегодня помогает создавать более сложные и убедительные визуальные эффекты. Например, технология дипфейк позволяет создавать реалистичные изображения и видео, изменяя лица актеров или воссоздавая образы умерших звезд. Компания Disney использовала ИИ для создания фотореалистичных персонажей в таких фильмах, как "Король Лев" и "Мандалорец".

ИИ также преобразует процесс написания сценариев и разработки концептов. Системы, основанные на ИИ, уже способны анализировать большие объемы данных о предпочтениях зрителей, помогая создателям фильмов лучше понимать, какие истории будут востребованы. Такие компании, как Netflix и Amazon, используют алгоритмы машинного обучения для персонализации рекомендаций и повышения вовлеченности аудитории.

В области анимации и компьютерной графики ИИ открывает новые возможности для создания более реалистичных и сложных изображений, автоматизирует некоторые процессы, ускоряя производство и снижая стоимость.

В сфере озвучания и звукового дизайна искусственный интеллект также открывает новые горизонты. Современные технологии ИИ могут не только имитировать голоса известных актеров, создавая убедительные дубляжи без их участия, но и генерировать уникальные голосовые эффекты, а так же музыку. Это позволяет создавать более разнообразное звуковое оформление фильмов и игр.

В киномаркетинге ИИ уже используется для анализа реакции аудитории на трейлеры и рекламные материалы, оптимизируя рекламные кампании и улучшая их эффективность.

Кроме того, появление ИИ ведет к возникновению новых профессий. Специалисты по обучению ИИ, инженеры по машинному обучению, аналитики данных в области развлечений становятся все более востребованными.

Совершенно новая профессия промт-инженера играет ключевую роль в интеграции ИИ в различные отрасли, включая кинопроизводство. Эти специалисты занимаются разработкой и настройкой запросов (промтов) для систем искусственного интеллекта, обеспечивая их максимально точное и эффективное взаимодействие с пользователем.

Промт-инженеры являются связующим звеном между технологиями ИИ и творческими профессиями, переводя художественные задумки в команды, понятные программам ИИ.

Таким образом, интеграция ИИ в киноиндустрию не только меняет способы создания и восприятия кино, но и открывает новый спектр профессиональных возможностей, требующих как технических знаний, так и креативного подхода. Понимание всего масштаба преобразований, которые ИИ привнесет в кинематографическую индустрию и во многие другие сферы нашей жизни, от медицины до домашнего хозяйства, может быть сегодня сложным. Но одно ясно: эти изменения уже неизбежны, и они будут только ускоряться. Впрыгнуть в этот технологический поезд можно уже сегодня, пропустить его практически нет шансов.

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Своим видением о том, как будет развиваться Искусственный интеллект в кино, и как это может повлиять на социальные сети обычных людей, рассказывает Артем Коновалов, креативный директор соцсети LOOKY: