Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского "польским режиссером"

Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского "знаменитым польским режиссером".
Журналисты издания взяли интервью у российского режиссера Алексея Германа - младшего. На просьбу прокомментировать отстранение российских артистов от участия в кинофестивалях после начала конфликта на Украине он отметил, что на международных фестивалях никогда не показывали значительное число фильмов Тарковского. Тарковский в примечании издания указан как "знаменитый польский режиссер".
Ранее режиссер Карен Шахназаров признался, что ему не нравятся фильмы Тарковского, однако одну сцену в фильме режиссера "Ностальгия" кинематографист назвал гениальной.
До этого режиссер Николай Бурляев заявил, что некие блогеры из совета Минкультуры РФ отказали ему в финансировании фильма про Тарковского.