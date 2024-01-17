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Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского "польским режиссером"

Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского "знаменитым польским режиссером".

Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского "польским режиссером"
© Газета.Ru

Журналисты издания взяли интервью у российского режиссера Алексея Германа - младшего. На просьбу прокомментировать отстранение российских артистов от участия в кинофестивалях после начала конфликта на Украине он отметил, что на международных фестивалях никогда не показывали значительное число фильмов Тарковского. Тарковский в примечании издания указан как "знаменитый польский режиссер".

Ранее режиссер Карен Шахназаров признался, что ему не нравятся фильмы Тарковского, однако одну сцену в фильме режиссера "Ностальгия" кинематографист назвал гениальной.

До этого режиссер Николай Бурляев заявил, что некие блогеры из совета Минкультуры РФ отказали ему в финансировании фильма про Тарковского.

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