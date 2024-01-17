Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского "польским режиссером"

Журналисты издания взяли интервью у российского режиссера Алексея Германа - младшего. На просьбу прокомментировать отстранение российских артистов от участия в кинофестивалях после начала конфликта на Украине он отметил, что на международных фестивалях никогда не показывали значительное число фильмов Тарковского. Тарковский в примечании издания указан как "знаменитый польский режиссер".