Дмитрий Ланской рассказал о поведении Нагиева на съемках «Физрука»

Ланской отметил, что Дмитрию было тяжело найти общий язык с другими артистами. Ланской называет Нагиева «большим артистом», которому сложно найти понимание с режиссерами и место для съемок в своем напряженном графике.

«Я думаю, что на первых двух сезонах были такие войны… На третьем и четвертом уже было поспокойнее», - отметил Ланской.

Продюсеру кажется, что в какой-то момент Нагиев потерял интерес к проекту и своей роли. Несмотря на это, команда «Физрука» рассматривала различные варианты возвращения проекта на телеэкраны. Был вариант сделать реюнион сериала 10 лет спустя. Однако Дмитрий отмечает, что в нынешних условиях очень сложно делать прогнозы. Ланской отмечает, что работа над проектом займет 2-3 года.