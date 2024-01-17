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Лучшие российские сериалы: топ интересных шоу с высоким рейтингом

За последние несколько лет в России вышло много хороших сериалов: это и остроумные комедии, и тяжелые драмы, и приключенческие боевики, которые по своей красочности могут конкурировать с хитами Netflix. «Лента.ру» делится подборкой сериалов разных жанров, которые вышли в России за последние годы, и рассказывает, почему эти шоу стоит посмотреть.

Лучшие российские сериалы: топ интересных шоу с высоким рейтингом
© Lenta.ru

«Последний министр»

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Сатирическая история о современной российской политике от Романа Волобуева («Выжившие», «Аврора», «Краткий курс счастливой жизни»). Деятельного чиновника Евгения Тихомирова (Ян Цапник) назначают на должность министра перспективного планирования — достаточно незначительную должность, которая необходима скорее для видимости, чем для реальных действий.

Однако инициативный Тихомиров воспринимает свое назначение максимально серьезно — он намерен создавать и реализовывать проекты, которые по-настоящему изменят жизнь людей в России. Главная проблема заключается в том, что новоиспеченный министр крайне неопытен, а его идеи чаще всего выглядят абсурдными и могут привести к непредсказуемым результатам.

Вместе с министром над созданием новых законов работает небольшая, но колоритная команда специалистов — каждый из них преследует свою цель, а наивный Тихомиров оказывается против воли втянут в серьезные подковерные игры.

«Метод»

Детективный триллер с Константином Хабенским в роли мрачного российского Шерлока Холмса. Родион Меглин (Константин Хабенский) — следователь-одиночка, который раскрывает самые сложные дела и выслеживает опасных маньяков. Методы его работы весьма специфичны и даже жестоки, он нелюдим и груб.

На стажировку к Меглину попадает молодая выпускница юрфака по имени Есения (Паулина Андреева). Мать Есении погибла при загадочных обстоятельствах, а отец девушки — старший советник юстиции — не спешит раскрывать всю правду о произошедшем. Есения стремится найти убийцу матери и учится работать под руководством следователя, который держит в тайне свой метод работы.

На протяжении двух сезонов герои ловят опасных преступников, узнают, что движет серийными убийцами (в основу многих серий легли истории настоящих советских и российских маньяков), и пытаются раскрыть личность загадочного «Ты Меня Не Поймаешь». Это мрачная и запутанная криминальная история, в которой градус напряжения возрастает с каждым эпизодом — с развитием сюжета тайн становится все больше.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

  • Режиссер: Жора Крыжовников
  • Жанр: драма, криминал
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 9.0
  • Количество серий: 10
  • Длительность одной серии: 50 минут
  • В главных ролях: Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд и другие

Сериал, который вышел осенью 2023 года и мгновенно история о криминальном мире советской Казани в 1988 году. В центре истории — прилежный 14-летний мальчик Андрей (Леон Кемстач) сталкивается с буллингом в школе и решает присоединиться к пацанской группировке. Попасть в мир улиц ему помогает ровесник Марат (Рузиль Минекаев), чей старший брат Вова (Иван Янковский) долгое время был одним из главных авторитетов района.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — местами жуткая и крайне реалистичная история об опасном историческом периоде, переломном моменте, в который на улицах царило настоящее беззаконие. Зрителей ждет достоверное отображение быта СССР конца 1980-х — на экране появляются воры-медвежатники и барыги, а главные герои живут «по понятиям» и отстаивают свою пацанскую честь.

«Жуки»

Это комедийная история про трех молодых айтишников: Никиту (Вячеслав Чепурченко), Дениса (Павел Комаров) и Артемия (Вадим Дубровин). Они практически заканчивают разработку собственного приложения, которое собираются продать крупным инвесторам. Однако многомиллионная сделка внезапно срывается, а парней призывают в армию.

Чтобы продолжить разработку приложения, герои решают пройти альтернативную гражданскую службу, и их отправляют в глухую деревню Жуки. Молодые люди собираются закончить проект, но сделать это оказывается непросто — в Жуках практически нет интернета, да и сельский быт выглядит слишком экзотическим.

«Жуки» — забавная история о городских жителях, которые попадают в деревню и сталкиваются с непривычным миром. Здесь много хорошего и легкого юмора, колоритные персонажи и крайне привлекательная атмосфера.

«Просто представь, что мы знаем»

Еще один сериал от Романа Волобуева, автора «Последнего министра». В этот раз под прицел режиссера попадает не политика, а изнанка современных медиа. Три молодых амбициозных девушки (Рина Гришина, Анфиса Черных и Катя Федина) ведут информационный Telegram-канал «ППЧМЗ» («Просто представь, что мы знаем») — всего за полгода им удалось привлечь около полумиллиона подписчиков, однако это не приносит журналисткам полноценного дохода.

В один момент они допускают серьезную ошибку — случайно «хоронят» известного журналиста Евгения Малышева (Евгений Стычкин). На самом деле Малышев, который активно публиковался в СМИ в 2010-х, спокойно живет в Лондоне со своей семьей — однако известие о «гибели» заставляет его приехать на родину, чтобы вернуться в профессию. По иронии судьбы Малышев устраивается в тот самый «ППЧМЗ» — журналист «старой закалки» объединяется с тремя девушками и начинает работу по привлечению новых подписчиков в канал.

Сериал «Просто представь, что мы знаем» раскрывает изнанку российских СМИ и с легкой иронией рассказывает, как на самом деле добываются шокирующие новости.

«Король и Шут»

Абсолютный хит весны 2023 года — яркая «панк-сказка», в которой история становления легендарной рок-группы переплетается с фантастическими вставками.

«Король и Шут» рассказывает о творческом пути Михаила «Горшка» Горшенева (Константин Плотников) и Андрея «Князя» Князева (Влад Коноплев) — с момента их первой встречи до трагической гибели Горшка. На протяжении истории Горшенев пытается справиться с наркотической зависимостью и победить своего внутреннего демона — мрачного «Шута» (Евгений Ткачук). Одновременно с этим зрители наблюдают за личной жизнью героев, ссорами внутри группы, гастролями и колоритными панками-фанатами.

Параллельно с реальной историей события разворачиваются и в фантастическом мире, где оживают все герои песен «Короля и Шута». Там двое неразлучных друзей Горшок и Князь отправляются в опасное приключение, чтобы спасти Принцессу от могущественного Колдуна.

Сериал придется по душе не только поклонникам творчества «Короля и Шута», но и просто любителям красочных историй, в которых, как в любой настоящей сказке, добро всегда побеждает зло.

«Звоните ДиКаприо!»

Сериал от создателя «Горько» Жоры Крыжовникова, который рассказывает о тяжелой изнанке актерской профессии. Егор Румянцев (Александр Петров) — звезда популярного российского ситкома. Он живет на полную катушку и наслаждается своим успехом: срывает съемки, ведет беспорядочную половую жизнь и врет всем вокруг. В один момент его беззаботная звездная жизнь обрывается — Егор узнает, что он ВИЧ-инфицирован.

В это же время брат героя, спокойный и скромный Лев (Андрей Бурковский), работает на телеканале «Муравей-ТВ». Лев ведет низкорейтинговое шоу по типу «Очумелых ручек», зарабатывает копейки и содержит беременную жену Марину (Юлия Александрова) с двумя маленькими дочерьми. Лев завидует шикарной жизни брата — и вот судьба подкидывает ему шанс занять место Егора.

«Звоните ДиКаприо!» начинается как простая комедия об успешном и привлекательном негодяе и постепенно перерастает в тяжелую драму о неизбежности судьбы.

«Трудные подростки»

История известного футболиста Антона Ковалева (Никита Волков), который провел два года за решеткой из-за пьяного дебоша. Бывший капитан сборной России выходит на свободу и понимает, что путь в большой спорт для него теперь закрыт. Единственный вариант — устроиться футбольным тренером в центр по содержанию трудных подростков, где когда-то рос и сам Ковалев.

Теперь ему предстоит собрать футбольную команду из проблемных ребят и подготовить их к местной Олимпиаде. Каждый из участников команды — подросток с тяжелым прошлым и семейной драмой, а у некоторых из них есть серьезные проблемы с законом. Футболист постепенно узнает ребят и помогает им разобраться в себе.

Каждый из подростков — яркая и уникальная личность, за развитием которой интересно наблюдать. Ребята ссорятся, влюбляются, сбегают и попадают в опасные переделки. Постепенно они учатся доверять друг другу, растут и становятся мудрее. «Трудные подростки» — немного гротескный, но достаточно точный слепок жизни современных детей, которые вынуждены выживать в абсолютно недетских условиях.

«Сладкая жизнь»

«Сладкая жизнь» — сериал, в котором переплетаются истории шести москвичей. Им около тридцати, они живут и успешно работают в столице. Привычный уклад жизни героев меняется, когда в Москву приезжает Саша (Марта Носова) — мать-одиночка из Перми, которая танцевала go-go в ночном клубе, чтобы заработать на жизнь. После неприятного случая на одном из дней рождения в клубе Саша оставляет дочь с бабушкой и отправляется в столицу к подруге Лере (Лукерья Ильяшенко) — когда-то девушки вместе танцевали на сцене Большого театра.

Внезапно в историю оказываются втянуты все шесть москвичей — всего за восемь дней их жизнь переворачивается с ног на голову. Каждому из героев предстоит раскрыть свои личные тайны и проявить характер — кто-то окажется благородным защитником слабых, а кто-то поведет себя как настоящий мерзавец. В «Сладкой жизни» много интимного — как постельных сцен, так и серьезных личностных драм.

«Ваша честь»

Запутанная криминальная драма с Олегом Меньшиковым в главной роли, российская адаптация израильского сериала «Судья», который вышел в 2017 году.

Михаил Романов (Олег Меньшиков) — принципиальный судья, который работает в небольшом приморском городе. Он славится своей честностью и неподкупностью, всегда принимает справедливые и взвешенные решения. Романов в одиночку воспитывает сына Антона (Владислав Миллер), но однажды несовершеннолетний юноша без разрешения берет отцовскую машину и попадает в аварию. Антон сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления — отец узнает о случившемся и мгновенно решает отвести сына в полицию, чтобы тот понес законное наказание.

Ситуация осложняется, когда Романов узнает, что Антон сбил не обычного мотоциклиста, а сына местного криминального авторитета Разина (Алексей Серебряков). Судья понимает, что если правда о преступлении раскроется, то Антон не отделается простым тюремным заключением. Романову придется поступиться своими принципами и пойти на риск, чтобы спасти сына от мести Разина.

«Псих»

История московского психолога Олега (Константин Богомолов), который работает с самыми богатыми людьми столицы. Он счастлив, успешен и хорошо обеспечен — однако так кажется только со стороны.

На самом деле Олег страдает от медикаментозной зависимости, живет с экстравагантной мамой (Роза Хайруллина) и пытается справиться с кризисом среднего возраста. Жена Олега без вести пропала больше года назад, а он так и не смог ее отпустить. Чтобы помочь герою справиться с утратой, его мать, профессор-сексолог, дарит сыну секс-куклу — постепенно Олег начинает видеть в игрушке исчезнувшую жену.

«Псих» — история о том, как тяжело справиться с утратой и сохранить душевное равновесие, когда кажется, что все вокруг тебя сошли с ума.

«Вампиры средней полосы»

События этой фантастической истории разворачиваются в Смоленске — оказывается, что в обычном российском городе уже несколько столетий обитает семья вампиров. Это не классические злобные существа в темных мантиях, которые убивают беззащитных людей — смоленские вампиры живут в обычной квартире, ходят на работу (причем все они бюджетники) и питаются донорской кровью (повезло, что один из героев работает врачом в местной больнице). Глава семейства — древний вампир Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов), который в разное время обратил остальных героев в вампиров, чтобы спасти им жизнь.

По случайному стечению обстоятельств в вампирской семье появляется новый член — парень Женя (Глеб Калюжный), который ничего не знает о жизни местной миролюбивой нечисти. Одновременно с этим в Смоленске начинают находить обескровленных молодых людей.

Теперь деду Славе нужно отыскать убийцу и тем самым спасти репутацию семьи — в противном случае людской совет хранителей лишит жизни одного из вампиров. Это смешная, запутанная, но интересная история, яркие персонажи и просто великолепная игра Юрия Стоянова — вот зачем стоит смотреть «Вампиров средней полосы».

«Почка»

Наталья Кустовая (Любовь Аксенова) работает инспектором службы пожарной безопасности — работа приносит ей крупные взятки и позволяет вести шикарный образ жизни. Ее привычный мир разрушается, когда на плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна новая почка.

Теперь девушке необходимо найти донора — на это у нее есть всего три месяца. Ситуация осложняется тем, что почка непременно должна принадлежать кровному родственнику, а своих близких Наталья уже давно променяла на выгодные сделки.

Девушке придется пойти на риск и принять несколько неожиданных решений, чтобы все же получить желанную почку. Постепенно Наталья понимает, что деньги — не главное, а от богатых друзей и дорогой одежды нет пользы, когда на кону твоя жизнь.

«Контейнер»

Чиновник Вадим Белозеров (Филипп Янковский) и его жена Марина (Маруся Фомина) решают завести ребенка. Для этого они обращаются за помощью к 27-летней Саше (Оксана Акиньшина). Девушка мечтает заработать денег, чтобы уехать из России — поэтому она соглашается стать суррогатной матерью и выносить ребенка для семейной пары. Вадим и Марина уговаривают девушку переехать в их дом на Рублевке на время беременности — Саша соглашается, хоть это и противоречит контракту.

Жизнь в богатом доме оказывается далека от идеала, а чиновник и его жена не видят в Саше человека — она играет роль «контейнера» для будущего ребенка. Постепенно отношения между героями накаляются — Марина начинает ревновать мужа к суррогатной матери, а Саша переживает за младшую сестру, которая осталась в Москве.

С каждой серией сюжет «Контейнера» закручивается все сильнее — в дело вмешивается бывший ухажер Саши Игорь (Артем Быстров), который начинает угрожать будущей матери. Осенью 2023 года у сериала вышел третий сезон.

«Домашний арест»

Сатирическая комедия, креативным продюсером которой выступил Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Мэр небольшого города Синеозерска Аркадий Аникеев (Павел Деревянко) пойман на получении взятки в особо крупном размере. Мерой пресечения суд выбирает домашний арест. Однако чиновника отправляют отбывать наказание не в его шикарный особняк, а по месту прописки — в коммунальную квартиру, в которой Аникеев родился и вырос.

Чтобы снять с себя все ограничения, Аникеев решает объединиться со своим бывшим соседом по коммуналке — обычным рабочим Иваном Самсоновым (Александр Робак). Бывший мэр собирается помочь Самсонову выиграть выборы и стать новым мэром — только так ушлый Аникеев сможет выйти на свободу. Главная проблема — чиновнику запрещено покидать пределы квартиры, поэтому он вынужден постоянно общаться с простыми людьми, живущими в коммуналке.

«Триггер»

Психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) придерживается необычного метода работы с клиентами — на своих сеансах «шоковой» терапии он провоцирует их психику, чтобы пациенты как можно скорее докопались до корня своих проблем. Для этого психолог оскорбляет клиентов, издевается над ними и задевает их самые больные точки. Практика Стрелецкого пользуется большой популярностью, пока однажды не случается непоправимое — один из пациентов лишает себя жизни.

Стрелецкого приговаривают к тюремному сроку — получив условно-досрочное освобождение, герой возвращается к работе. Параллельно с психологической практикой Артем начинает самостоятельное расследование — он хочет выяснить, что на самом деле произошло с человеком, из-за которого он оказался в тюрьме.«Триггер» — напряженное и при этом зрелищное шоу, каждый эпизод которого рассказывает отдельную интригующую историю.

«Топи»

Мистический сериал по сценарию Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) о пугающих событиях в российской глубинке.

Основатель крупного IT-стартапа Денис Титов неизлечимо болен — его съедает рак. По совету матери он решает отправиться в монастырь неподалеку от глухой деревни Топи в Архангельской области — по слухам, это место обладает целительной силой. Попасть в монастырь можно только в составе группы — Титов бросает клич в соцсетях, чтобы найти попутчиков и вместе отправиться на «ретрит». Таким образом, на поездку соглашаются пятеро молодых москвичей — каждый из них пытается сбежать от столичных проблем.

Когда герои оказываются в Топях, они понимают, что в деревне происходит что-то неладное. В этом пугающем месте пропадают люди, а все жители подчиняются воле загадочного Хозяина. Теперь главная цель героев — выбраться из пугающего места и понять, что вокруг них реально, а что — пугающий вымысел.

«Мылодрама»

Действие комедийного сериала разворачивается вокруг телеканала «ТСВ» — часть акционеров хочет получить над ним полный контроль. Чтобы выкупить все акции, их стоимость для начала необходимо обрушить — для этого на должность генерального директора канала приглашают Владислава (Сергей Бурунов). Это глуповатый заправщик, который при первом появлении на экране решает подсветить бензобак с помощью зажигалки и тем самым подрывает бензоколонку.

Кажется, что план акционеров работает — некомпетентный Владислав собирает команду бездарных телевизионщиков и начинает работу над собственным сериалом «Кровавые шлюхи в яме». Однако шоу неожиданно становится хитом, и Влад с коллегами продолжает работу на «ТСВ», запуская новые безумные проекты.

«Мылодрама» — местами абсурдная и нелепая, но очень смешная комедия, которая саркастически рассказывает, что происходит по ту сторону телевизионных камер. Актерский бенефис Сергея Бурунова, который здесь получает полный картбланш — громко ругается, с издевкой критикует соседние телеканалы и просто творит забавное безумие в угоду рейтингам.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

События сериала разворачиваются в России 90-х. В центре сюжета — 14-летний Санька Рябинин (Егор Губарев), который живет жизнью простого подростка. Он влипает в приключения, сталкивается с местными хулиганами и учится общаться с девчонками. У Саньки есть веселые друзья, бедные, но порядочные родители и дядя Алик (Юра Борисов), который вернулся из Афганистана.

Однажды, убегая от хулиганов, Санька угоняет машину местного бандита — в этот момент жизнь героя и его друзей раз и навсегда меняется. Теперь мальчику и его друзьям придется столкнуться с настоящими бандитскими разборками и спасти свою семью.

«Мир! Дружба! Жвачка!» — это пропитанная ностальгией приключенческая история о суровых 90-х — таких, какими их видели обычные подростки. Атмосферный сериал с понятными персонажами, которые с первой серии становятся родными.

«Чики»

Драма о четырех девушках, которые решают изменить свою жизнь. Света (Ирина Носова), Люда (Варвара Шмыкова) и Марина (Алена Михайлова) живут в маленьком городке на юге России — они работают в притоне на трассе. Все меняется, когда в город возвращается их бывшая коллега Жанна (Ирина Горбачева), — девушка побывала в Москве и приехала на родину, чтобы строить здесь свой бизнес. Секс-работницы решают завязать с прошлым и вместе открыть фитнес-клуб.

Однако прошлое не готово отпустить девушек — чтобы достигнуть заветной мечты, им придется столкнуться с суровой реальностью и разобраться с проблемами в личной жизни. «Чики» — это одновременно смешная и грустная история о сильных женщинах, которые берут жизнь в свои руки.

«Внутри Лапенко»

  • Режиссер: Алексей Смирнов
  • Жанр: комедия
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2
  • Количество серий: 27 (4 сезона + новогодний спецэпизод)
  • Длительность одной серии: 20-40 минут
  • В главных ролях: Антон Лапенко, Антон Лапенко, Антон Лапенко

Российский веб-сериал, все главные роли в котором исполняет Антон Лапенко. События сериала разворачиваются в безымянном советском городке в 1986 году. Наивный работник НИИ Инженер спешит на встречу к возлюбленной Особе, молодые музыканты Роза-Робот и Шершняга стремятся раскрутить свою рок-группу «Багровый фантомас». В это же время дотошный Журналист проводит шокирующее расследование для своей авторской программы «Загадка дыры».

По ходу сюжета судьбы героев странным образом переплетаются — Инженер сбегает от главаря ОПГ «Железные рукава», преступную деятельность которой как раз расследует Журналист. Помимо этих персонажей, во вселенной «Внутри Лапенко» появляется еще много очаровательных (и непременно усатых) героев: хитрый милиционер Жилин, загадочный художник Гвидон Вишневский и простой рабочий Игорь Натальевич Катамаранов.

Веб-сериал «Внутри Лапенко» вырос из коротких юмористических скетчей, которые Антон Лапенко публиковал в своих соцсетях. Это добрая ностальгическая история, которая при этом наполнена неожиданными отсылками к мировой поп-культуре.

Какие еще российские сериалы стоит посмотреть?

  • «Измены»
  • «Полицейский с Рублевки»
  • «Колл-центр»
  • «Хэппи-энд»
  • «Плейлист волонтера»
  • «Троцкий»
  • «Карамора»
  • «Слово пацана. Кровь на асфальте»
  • «Водоворот»
  • «Капельник»
  • «Беспринципные»
  • «Нулевой пациент»
  • «Конец света»
  • «ЮЗЗЗ»
  • «Раневская»
Фильмы и сериалы
Конец света
Измена
Судья
Хэппи-энд
Сладкая жизнь
Троцкий
Выжить
Выживший
Выжившие
Выжившая
Антон Маслов
Влад Коноплев
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Вадим Белозеров
Тимофей Елецкий
Юрий Грубник
Евгений Малышев
Варвара Шмыкова
Алексей Ляпичев
Федор Рощин
Вадим Дубровин
Егор Губарев
Ростислав Бершауэр
Игорь Твердохлебов
Антон Лапенко
Анастасия Крылова
Рина Гришина
Антон Филипенко
Максим Лагашкин
Маруся Климова
Тихон Жизневский
Эдуард Оганесян
Глеб Калюжный
Илья Аксенов
Виктория Маслова
Константин Плотников
Евгений Тихомиров
Андрей Джунковский
Дмитрий Грибанов
Алена Михайлова
Рустам Мосафир
Григорий Калинин
Виталий Андреев
Анфиса Черных
Дмитрий Лысенков
Марта Носова
Вячеслав Чепурченко
Никита Панфилов
Илья Куликов
Семен Слепаков
Михаил Тройник
Рустам Ильясов
Ирина Носова
Ян Цапник
Валентина Ляпина
Софья Лебедева
Анастасия Стежко
Никита Волков
Алексей Акимов
Александр Робак
Мария Шумакова
Роза Хайруллина
Шерлок Холмс
Ольга Сутулова
Антон Ковалев
Артем Ткаченко
Андрей Богатырев
Дмитрий Тюрин
Константин Статский
Роман Волобуев
Екатерина Кузнецова
Николай Фоменко
Сергей Бурунов
Максим Свешников
Марина Васильева
Евгений Стычкин
Александр Цой
Алексей Серебряков
Юлия Александрова
Катерина Шпица
Дмитрий Чеботарев
Петр Буслов
Анна Котова
Артем Быстров
Ольга Тумайкина
Павел Деревянко
Ольга Медынич
Владимир Мирзоев
Елена Лядова
Анастасия Меськова
Юрий Быков
Лукерья Ильяшенко
Юрий Стоянов
Нелли Уварова
Ирина Горбачева
Михаил Романов
Анна Уколова
Алексей Смирнов
Светлана Иванова
Владимир Симонов
Игорь Костолевский
Дмитрий Глуховский
Антон Федоров
Филипп Янковский
Андрей Бурковский
Ирина Розанова
Иван Янковский
Жора Крыжовников
Константин Смирнов
Евгений Ткачук
Оксана Акиньшина
Юлия Хлынина
Федор Бондарчук
Олег Меньшиков
Павел Комаров
Игорь Верник
Максим Матвеев
Константин Богомолов
Любовь Аксенова
Паулина Андреева
Константин Хабенский
СБОРНАЯ РОССИИ
Netflix