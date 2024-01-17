Лучшие российские сериалы: топ интересных шоу с высоким рейтингом

За последние несколько лет в России вышло много хороших сериалов: это и остроумные комедии, и тяжелые драмы, и приключенческие боевики, которые по своей красочности могут конкурировать с хитами Netflix. «Лента.ру» делится подборкой сериалов разных жанров, которые вышли в России за последние годы, и рассказывает, почему эти шоу стоит посмотреть.

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Сатирическая история о современной российской политике от Романа Волобуева («Выжившие», «Аврора», «Краткий курс счастливой жизни»). Деятельного чиновника Евгения Тихомирова (Ян Цапник) назначают на должность министра перспективного планирования — достаточно незначительную должность, которая необходима скорее для видимости, чем для реальных действий.

Однако инициативный Тихомиров воспринимает свое назначение максимально серьезно — он намерен создавать и реализовывать проекты, которые по-настоящему изменят жизнь людей в России. Главная проблема заключается в том, что новоиспеченный министр крайне неопытен, а его идеи чаще всего выглядят абсурдными и могут привести к непредсказуемым результатам.

Вместе с министром над созданием новых законов работает небольшая, но колоритная команда специалистов — каждый из них преследует свою цель, а наивный Тихомиров оказывается против воли втянут в серьезные подковерные игры.

«Метод» Режиссер: Юрий Быков

Жанр: триллер, детектив, криминальная драма

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Количество серий: 32 (2 сезона)

Длительность одной серии: 53 минуты

В главных ролях: Константин Хабенский, Паулина Андреева

Детективный триллер с Константином Хабенским в роли мрачного российского Шерлока Холмса. Родион Меглин (Константин Хабенский) — следователь-одиночка, который раскрывает самые сложные дела и выслеживает опасных маньяков. Методы его работы весьма специфичны и даже жестоки, он нелюдим и груб.

На стажировку к Меглину попадает молодая выпускница юрфака по имени Есения (Паулина Андреева). Мать Есении погибла при загадочных обстоятельствах, а отец девушки — старший советник юстиции — не спешит раскрывать всю правду о произошедшем. Есения стремится найти убийцу матери и учится работать под руководством следователя, который держит в тайне свой метод работы.

На протяжении двух сезонов герои ловят опасных преступников, узнают, что движет серийными убийцами (в основу многих серий легли истории настоящих советских и российских маньяков), и пытаются раскрыть личность загадочного «Ты Меня Не Поймаешь». Это мрачная и запутанная криминальная история, в которой градус напряжения возрастает с каждым эпизодом — с развитием сюжета тайн становится все больше.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» Режиссер: Жора Крыжовников

Жанр: драма, криминал

Рейтинг «Кинопоиска»: 9.0

Количество серий: 10

Длительность одной серии: 50 минут

В главных ролях: Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд и другие

Сериал, который вышел осенью 2023 года и мгновенно история о криминальном мире советской Казани в 1988 году. В центре истории — прилежный 14-летний мальчик Андрей (Леон Кемстач) сталкивается с буллингом в школе и решает присоединиться к пацанской группировке. Попасть в мир улиц ему помогает ровесник Марат (Рузиль Минекаев), чей старший брат Вова (Иван Янковский) долгое время был одним из главных авторитетов района.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — местами жуткая и крайне реалистичная история об опасном историческом периоде, переломном моменте, в который на улицах царило настоящее беззаконие. Зрителей ждет достоверное отображение быта СССР конца 1980-х — на экране появляются воры-медвежатники и барыги, а главные герои живут «по понятиям» и отстаивают свою пацанскую честь.

«Жуки»

Это комедийная история про трех молодых айтишников: Никиту (Вячеслав Чепурченко), Дениса (Павел Комаров) и Артемия (Вадим Дубровин). Они практически заканчивают разработку собственного приложения, которое собираются продать крупным инвесторам. Однако многомиллионная сделка внезапно срывается, а парней призывают в армию.

Чтобы продолжить разработку приложения, герои решают пройти альтернативную гражданскую службу, и их отправляют в глухую деревню Жуки. Молодые люди собираются закончить проект, но сделать это оказывается непросто — в Жуках практически нет интернета, да и сельский быт выглядит слишком экзотическим.

«Жуки» — забавная история о городских жителях, которые попадают в деревню и сталкиваются с непривычным миром. Здесь много хорошего и легкого юмора, колоритные персонажи и крайне привлекательная атмосфера.

«Просто представь, что мы знаем»

Режиссер: Роман Волобуев

Жанр: драма

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8

Количество серий: 4

Длительность одной серии: 40 минут

В главных ролях: Евгений Стычкин, Рина Гришина, Анфиса Черных, Катя Федина

Еще один сериал от Романа Волобуева, автора «Последнего министра». В этот раз под прицел режиссера попадает не политика, а изнанка современных медиа. Три молодых амбициозных девушки (Рина Гришина, Анфиса Черных и Катя Федина) ведут информационный Telegram-канал «ППЧМЗ» («Просто представь, что мы знаем») — всего за полгода им удалось привлечь около полумиллиона подписчиков, однако это не приносит журналисткам полноценного дохода.

В один момент они допускают серьезную ошибку — случайно «хоронят» известного журналиста Евгения Малышева (Евгений Стычкин). На самом деле Малышев, который активно публиковался в СМИ в 2010-х, спокойно живет в Лондоне со своей семьей — однако известие о «гибели» заставляет его приехать на родину, чтобы вернуться в профессию. По иронии судьбы Малышев устраивается в тот самый «ППЧМЗ» — журналист «старой закалки» объединяется с тремя девушками и начинает работу по привлечению новых подписчиков в канал.

Сериал «Просто представь, что мы знаем» раскрывает изнанку российских СМИ и с легкой иронией рассказывает, как на самом деле добываются шокирующие новости.

«Король и Шут»

Абсолютный хит весны 2023 года — яркая «панк-сказка», в которой история становления легендарной рок-группы переплетается с фантастическими вставками.

«Король и Шут» рассказывает о творческом пути Михаила «Горшка» Горшенева (Константин Плотников) и Андрея «Князя» Князева (Влад Коноплев) — с момента их первой встречи до трагической гибели Горшка. На протяжении истории Горшенев пытается справиться с наркотической зависимостью и победить своего внутреннего демона — мрачного «Шута» (Евгений Ткачук). Одновременно с этим зрители наблюдают за личной жизнью героев, ссорами внутри группы, гастролями и колоритными панками-фанатами.

Параллельно с реальной историей события разворачиваются и в фантастическом мире, где оживают все герои песен «Короля и Шута». Там двое неразлучных друзей Горшок и Князь отправляются в опасное приключение, чтобы спасти Принцессу от могущественного Колдуна.

Сериал придется по душе не только поклонникам творчества «Короля и Шута», но и просто любителям красочных историй, в которых, как в любой настоящей сказке, добро всегда побеждает зло.

«Звоните ДиКаприо!»

Режиссер: Жора Крыжовников

Жанр: драма, комедия

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Количество серий: 8

Длительность одной серии: 48 минут

В главных ролях: Александр Петров, Андрей Бурковский, Юлия Александрова, Юлия Хлынина

Сериал от создателя «Горько» Жоры Крыжовникова, который рассказывает о тяжелой изнанке актерской профессии. Егор Румянцев (Александр Петров) — звезда популярного российского ситкома. Он живет на полную катушку и наслаждается своим успехом: срывает съемки, ведет беспорядочную половую жизнь и врет всем вокруг. В один момент его беззаботная звездная жизнь обрывается — Егор узнает, что он ВИЧ-инфицирован.

В это же время брат героя, спокойный и скромный Лев (Андрей Бурковский), работает на телеканале «Муравей-ТВ». Лев ведет низкорейтинговое шоу по типу «Очумелых ручек», зарабатывает копейки и содержит беременную жену Марину (Юлия Александрова) с двумя маленькими дочерьми. Лев завидует шикарной жизни брата — и вот судьба подкидывает ему шанс занять место Егора.

«Звоните ДиКаприо!» начинается как простая комедия об успешном и привлекательном негодяе и постепенно перерастает в тяжелую драму о неизбежности судьбы.

«Трудные подростки»

История известного футболиста Антона Ковалева (Никита Волков), который провел два года за решеткой из-за пьяного дебоша. Бывший капитан сборной России выходит на свободу и понимает, что путь в большой спорт для него теперь закрыт. Единственный вариант — устроиться футбольным тренером в центр по содержанию трудных подростков, где когда-то рос и сам Ковалев.

Теперь ему предстоит собрать футбольную команду из проблемных ребят и подготовить их к местной Олимпиаде. Каждый из участников команды — подросток с тяжелым прошлым и семейной драмой, а у некоторых из них есть серьезные проблемы с законом. Футболист постепенно узнает ребят и помогает им разобраться в себе.

Каждый из подростков — яркая и уникальная личность, за развитием которой интересно наблюдать. Ребята ссорятся, влюбляются, сбегают и попадают в опасные переделки. Постепенно они учатся доверять друг другу, растут и становятся мудрее. «Трудные подростки» — немного гротескный, но достаточно точный слепок жизни современных детей, которые вынуждены выживать в абсолютно недетских условиях.

«Сладкая жизнь» — сериал, в котором переплетаются истории шести москвичей. Им около тридцати, они живут и успешно работают в столице. Привычный уклад жизни героев меняется, когда в Москву приезжает Саша (Марта Носова) — мать-одиночка из Перми, которая танцевала go-go в ночном клубе, чтобы заработать на жизнь. После неприятного случая на одном из дней рождения в клубе Саша оставляет дочь с бабушкой и отправляется в столицу к подруге Лере (Лукерья Ильяшенко) — когда-то девушки вместе танцевали на сцене Большого театра.

Внезапно в историю оказываются втянуты все шесть москвичей — всего за восемь дней их жизнь переворачивается с ног на голову. Каждому из героев предстоит раскрыть свои личные тайны и проявить характер — кто-то окажется благородным защитником слабых, а кто-то поведет себя как настоящий мерзавец. В «Сладкой жизни» много интимного — как постельных сцен, так и серьезных личностных драм.

«Ваша честь»

Запутанная криминальная драма с Олегом Меньшиковым в главной роли, российская адаптация израильского сериала «Судья», который вышел в 2017 году.

Михаил Романов (Олег Меньшиков) — принципиальный судья, который работает в небольшом приморском городе. Он славится своей честностью и неподкупностью, всегда принимает справедливые и взвешенные решения. Романов в одиночку воспитывает сына Антона (Владислав Миллер), но однажды несовершеннолетний юноша без разрешения берет отцовскую машину и попадает в аварию. Антон сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления — отец узнает о случившемся и мгновенно решает отвести сына в полицию, чтобы тот понес законное наказание.

Ситуация осложняется, когда Романов узнает, что Антон сбил не обычного мотоциклиста, а сына местного криминального авторитета Разина (Алексей Серебряков). Судья понимает, что если правда о преступлении раскроется, то Антон не отделается простым тюремным заключением. Романову придется поступиться своими принципами и пойти на риск, чтобы спасти сына от мести Разина.

«Псих»

История московского психолога Олега (Константин Богомолов), который работает с самыми богатыми людьми столицы. Он счастлив, успешен и хорошо обеспечен — однако так кажется только со стороны.

На самом деле Олег страдает от медикаментозной зависимости, живет с экстравагантной мамой (Роза Хайруллина) и пытается справиться с кризисом среднего возраста. Жена Олега без вести пропала больше года назад, а он так и не смог ее отпустить. Чтобы помочь герою справиться с утратой, его мать, профессор-сексолог, дарит сыну секс-куклу — постепенно Олег начинает видеть в игрушке исчезнувшую жену.

«Псих» — история о том, как тяжело справиться с утратой и сохранить душевное равновесие, когда кажется, что все вокруг тебя сошли с ума.

«Вампиры средней полосы»

События этой фантастической истории разворачиваются в Смоленске — оказывается, что в обычном российском городе уже несколько столетий обитает семья вампиров. Это не классические злобные существа в темных мантиях, которые убивают беззащитных людей — смоленские вампиры живут в обычной квартире, ходят на работу (причем все они бюджетники) и питаются донорской кровью (повезло, что один из героев работает врачом в местной больнице). Глава семейства — древний вампир Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов), который в разное время обратил остальных героев в вампиров, чтобы спасти им жизнь.

По случайному стечению обстоятельств в вампирской семье появляется новый член — парень Женя (Глеб Калюжный), который ничего не знает о жизни местной миролюбивой нечисти. Одновременно с этим в Смоленске начинают находить обескровленных молодых людей.

Теперь деду Славе нужно отыскать убийцу и тем самым спасти репутацию семьи — в противном случае людской совет хранителей лишит жизни одного из вампиров. Это смешная, запутанная, но интересная история, яркие персонажи и просто великолепная игра Юрия Стоянова — вот зачем стоит смотреть «Вампиров средней полосы».

«Почка»

Наталья Кустовая (Любовь Аксенова) работает инспектором службы пожарной безопасности — работа приносит ей крупные взятки и позволяет вести шикарный образ жизни. Ее привычный мир разрушается, когда на плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна новая почка.

Теперь девушке необходимо найти донора — на это у нее есть всего три месяца. Ситуация осложняется тем, что почка непременно должна принадлежать кровному родственнику, а своих близких Наталья уже давно променяла на выгодные сделки.

Девушке придется пойти на риск и принять несколько неожиданных решений, чтобы все же получить желанную почку. Постепенно Наталья понимает, что деньги — не главное, а от богатых друзей и дорогой одежды нет пользы, когда на кону твоя жизнь.

«Контейнер»

Чиновник Вадим Белозеров (Филипп Янковский) и его жена Марина (Маруся Фомина) решают завести ребенка. Для этого они обращаются за помощью к 27-летней Саше (Оксана Акиньшина). Девушка мечтает заработать денег, чтобы уехать из России — поэтому она соглашается стать суррогатной матерью и выносить ребенка для семейной пары. Вадим и Марина уговаривают девушку переехать в их дом на Рублевке на время беременности — Саша соглашается, хоть это и противоречит контракту.

Жизнь в богатом доме оказывается далека от идеала, а чиновник и его жена не видят в Саше человека — она играет роль «контейнера» для будущего ребенка. Постепенно отношения между героями накаляются — Марина начинает ревновать мужа к суррогатной матери, а Саша переживает за младшую сестру, которая осталась в Москве.

С каждой серией сюжет «Контейнера» закручивается все сильнее — в дело вмешивается бывший ухажер Саши Игорь (Артем Быстров), который начинает угрожать будущей матери. Осенью 2023 года у сериала вышел третий сезон.

«Домашний арест»

Сатирическая комедия, креативным продюсером которой выступил Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Мэр небольшого города Синеозерска Аркадий Аникеев (Павел Деревянко) пойман на получении взятки в особо крупном размере. Мерой пресечения суд выбирает домашний арест. Однако чиновника отправляют отбывать наказание не в его шикарный особняк, а по месту прописки — в коммунальную квартиру, в которой Аникеев родился и вырос.

Чтобы снять с себя все ограничения, Аникеев решает объединиться со своим бывшим соседом по коммуналке — обычным рабочим Иваном Самсоновым (Александр Робак). Бывший мэр собирается помочь Самсонову выиграть выборы и стать новым мэром — только так ушлый Аникеев сможет выйти на свободу. Главная проблема — чиновнику запрещено покидать пределы квартиры, поэтому он вынужден постоянно общаться с простыми людьми, живущими в коммуналке.

«Триггер»

Психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) придерживается необычного метода работы с клиентами — на своих сеансах «шоковой» терапии он провоцирует их психику, чтобы пациенты как можно скорее докопались до корня своих проблем. Для этого психолог оскорбляет клиентов, издевается над ними и задевает их самые больные точки. Практика Стрелецкого пользуется большой популярностью, пока однажды не случается непоправимое — один из пациентов лишает себя жизни.

Стрелецкого приговаривают к тюремному сроку — получив условно-досрочное освобождение, герой возвращается к работе. Параллельно с психологической практикой Артем начинает самостоятельное расследование — он хочет выяснить, что на самом деле произошло с человеком, из-за которого он оказался в тюрьме.«Триггер» — напряженное и при этом зрелищное шоу, каждый эпизод которого рассказывает отдельную интригующую историю.

«Топи»

Режиссер: Владимир Мирзоев

Жанр: мистика, триллер

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

Количество серий: 7

Длительность одной серии: 55 минут

В главных ролях: Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица, Софья Володчинская, Марина Васильева

Мистический сериал по сценарию Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) о пугающих событиях в российской глубинке.

Основатель крупного IT-стартапа Денис Титов неизлечимо болен — его съедает рак. По совету матери он решает отправиться в монастырь неподалеку от глухой деревни Топи в Архангельской области — по слухам, это место обладает целительной силой. Попасть в монастырь можно только в составе группы — Титов бросает клич в соцсетях, чтобы найти попутчиков и вместе отправиться на «ретрит». Таким образом, на поездку соглашаются пятеро молодых москвичей — каждый из них пытается сбежать от столичных проблем.

Когда герои оказываются в Топях, они понимают, что в деревне происходит что-то неладное. В этом пугающем месте пропадают люди, а все жители подчиняются воле загадочного Хозяина. Теперь главная цель героев — выбраться из пугающего места и понять, что вокруг них реально, а что — пугающий вымысел.

«Мылодрама»

Действие комедийного сериала разворачивается вокруг телеканала «ТСВ» — часть акционеров хочет получить над ним полный контроль. Чтобы выкупить все акции, их стоимость для начала необходимо обрушить — для этого на должность генерального директора канала приглашают Владислава (Сергей Бурунов). Это глуповатый заправщик, который при первом появлении на экране решает подсветить бензобак с помощью зажигалки и тем самым подрывает бензоколонку.

Кажется, что план акционеров работает — некомпетентный Владислав собирает команду бездарных телевизионщиков и начинает работу над собственным сериалом «Кровавые шлюхи в яме». Однако шоу неожиданно становится хитом, и Влад с коллегами продолжает работу на «ТСВ», запуская новые безумные проекты.

«Мылодрама» — местами абсурдная и нелепая, но очень смешная комедия, которая саркастически рассказывает, что происходит по ту сторону телевизионных камер. Актерский бенефис Сергея Бурунова, который здесь получает полный картбланш — громко ругается, с издевкой критикует соседние телеканалы и просто творит забавное безумие в угоду рейтингам.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

События сериала разворачиваются в России 90-х. В центре сюжета — 14-летний Санька Рябинин (Егор Губарев), который живет жизнью простого подростка. Он влипает в приключения, сталкивается с местными хулиганами и учится общаться с девчонками. У Саньки есть веселые друзья, бедные, но порядочные родители и дядя Алик (Юра Борисов), который вернулся из Афганистана.

Однажды, убегая от хулиганов, Санька угоняет машину местного бандита — в этот момент жизнь героя и его друзей раз и навсегда меняется. Теперь мальчику и его друзьям придется столкнуться с настоящими бандитскими разборками и спасти свою семью.

«Мир! Дружба! Жвачка!» — это пропитанная ностальгией приключенческая история о суровых 90-х — таких, какими их видели обычные подростки. Атмосферный сериал с понятными персонажами, которые с первой серии становятся родными.

«Чики»

Драма о четырех девушках, которые решают изменить свою жизнь. Света (Ирина Носова), Люда (Варвара Шмыкова) и Марина (Алена Михайлова) живут в маленьком городке на юге России — они работают в притоне на трассе. Все меняется, когда в город возвращается их бывшая коллега Жанна (Ирина Горбачева), — девушка побывала в Москве и приехала на родину, чтобы строить здесь свой бизнес. Секс-работницы решают завязать с прошлым и вместе открыть фитнес-клуб.

Однако прошлое не готово отпустить девушек — чтобы достигнуть заветной мечты, им придется столкнуться с суровой реальностью и разобраться с проблемами в личной жизни. «Чики» — это одновременно смешная и грустная история о сильных женщинах, которые берут жизнь в свои руки.

«Внутри Лапенко»

Режиссер: Алексей Смирнов

Жанр: комедия

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Количество серий: 27 (4 сезона + новогодний спецэпизод)

Длительность одной серии: 20-40 минут

В главных ролях: Антон Лапенко, Антон Лапенко, Антон Лапенко

Российский веб-сериал, все главные роли в котором исполняет Антон Лапенко. События сериала разворачиваются в безымянном советском городке в 1986 году. Наивный работник НИИ Инженер спешит на встречу к возлюбленной Особе, молодые музыканты Роза-Робот и Шершняга стремятся раскрутить свою рок-группу «Багровый фантомас». В это же время дотошный Журналист проводит шокирующее расследование для своей авторской программы «Загадка дыры».

По ходу сюжета судьбы героев странным образом переплетаются — Инженер сбегает от главаря ОПГ «Железные рукава», преступную деятельность которой как раз расследует Журналист. Помимо этих персонажей, во вселенной «Внутри Лапенко» появляется еще много очаровательных (и непременно усатых) героев: хитрый милиционер Жилин, загадочный художник Гвидон Вишневский и простой рабочий Игорь Натальевич Катамаранов.

Веб-сериал «Внутри Лапенко» вырос из коротких юмористических скетчей, которые Антон Лапенко публиковал в своих соцсетях. Это добрая ностальгическая история, которая при этом наполнена неожиданными отсылками к мировой поп-культуре.