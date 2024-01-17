Седьмой сезон сериала «Детство Шелдона»: дата выхода, сюжет, актеры

Телеканал CBS назвал официальную дату премьеры седьмого, заключительного сезона сериала «Детство Шелдона». «Лента.ру» рассказывает, когда ждать выхода новых серий, кто в них появится и о чем пойдет речь.

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Главное о сериале «Детство Шелдона»

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Это приквел американского ситкома «Теория большого взрыва». Сериал рассказывает о детстве будущего гениального ученого и фаната комиксов Шелдона Купера. Роль юного Шелдона исполнил актер Иэн Армитидж, а Джим Парсонс, сыгравший его в «Теории большого взрыва», выступил в роли закадрового рассказчика и продюсера проекта.

Год выхода: 2017

Страна: США

Канал: CBS

Жанр: комедия

Оригинальное название: Young Sheldon

Режиссеры: Алекс Рейд, Джаффар Махмуд, Крис Кох

Сценарий: Чак Лорри, Стивен Моларо

Продюсеры: Тимоти Маркс, Стивен Моларо, Джим Парсонс

В ролях: Иэн Армитидж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Энни Поттс

Сериал знакомит зрителя с совсем маленьким Шелдоном, который живет вместе с родителями, братом и сестрой в Восточном Техасе.

Уже в первые годы жизни становится понятно, что мальчик — настоящий гений

В девятилетнем возрасте он начинает учебу в старшей школе, в 11 — поступает в колледж (в 15 он получит свою первую степень кандидата наук). На протяжении всего сериала главный герой попадает в различные приключения, пробуждает в окружающих людях самые противоречивые чувства, но продолжает оставаться любимчиком старших членов семейства Куперов (да и зрителей тоже).

Премьера проекта состоялась в 2017 году, сериал сразу стал хитом. Несмотря на то, что большую часть фанатов составили поклонники «Теории большого взрыва», сериал обзавелся и собственной фан-базой. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил 82 процента положительных отзывов от аудитории, а на «Кинопоиске» занял 22-е место в списке 250 лучших сериалов всех времен. Стоило закончиться одному сезону, как сериал сразу же продлевали на следующий. 30 марта 2021 года представители CBS объявили о продолжении «Детства Шелдона» на пятый, шестой и седьмой сезоны.

Что было в шестом сезоне

Шестой сезон был, в основном, посвящен родственникам Шелдона и их взаимоотношениям. Одной из центральных сюжетных линий стала любовная связь старшего брата Шелдона, Джорджи, с девушкой Мэнди, которая забеременела. На протяжении нескольких серий пара не знает, что делать, и стоит ли им вообще продолжать отношения.

Также много внимания уделено Мисси, сестре-близнецу Шелдона, которая вступает в переходный возраст, и родителям Мэри и Джорджу Куперам, переживающим один из кризисов семейной жизни.

Что в финале? Спойлер В финальном эпизоде Шелдон с матерью летят в Германию, чтобы провести там лето. В то же время на Техас обрушивается торнадо, который разрушает дом бабушки Шелдона и оставляет ее без денег и без крыши над головой. Джорджа и Мисси тоже настигает торнадо, но они успевают спастись, спрятавшись в канаве. Юный Джорджи вместе со своей невестой (они с Мэнди все же решают пожениться) и ее родителями укрываются в ванной комнате.

Что известно о седьмом сезоне

Сюжет

Информации о том, как будут развиваться события в предстоящем сезоне, пока мало, есть только предположения. Так как новый сезон станет одновременно и заключительным, вероятно, он будет мостиком между «Детством Шелдона» и «Теорией большого взрыва». Согласно хронологии сериала, в седьмом сезоне Шелдону исполнится 14 лет — по сюжету, это важная точка в становлении его личности.

Фанаты предполагают, что в заключительном сезоне может умереть отец Шелдона, так как известно, что это, по сюжету, должно произойти незадолго до событий «Теории большого взрыва». Также Шелдон, вероятно, может поступить в Калифорнийский технологический университет в Пасадене, где он познакомится с героем «Теории большого взрыва» Леонардом, который станет его лучшим другом.

Дата выхода

Изначально предполагалось, что продолжение сериала выйдет на экраны в конце 2023 года, однако планы шоураннеров нарушила забастовка сценаристов. По последним данным CBS, точная дата выхода седьмого сезона — 15 февраля 2024 года, а завершится сериал 16 мая 2024 года.

Предварительные даты выхода всех серий седьмого сезона

Количество серий в новом сезоне «Детство Шелдона» — 14. Они будут длиться по часу.

Актеры

Скорее всего, в новых эпизодах к своим ролям вернутся все основные актеры, так как в предыдущих эпизодах не произошло ничего, что могло бы говорить об обратном. Кроме того, некоторые члены каста (Иэн Армитидж, Реган Реворд и Энни Поттс) уже поделились в социальных сетях новостью о своем участии в проекте.

Список главных персонажей «Детства Шелдона»