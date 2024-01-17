Седьмой сезон сериала «Детство Шелдона»: дата выхода, сюжет, актеры
Телеканал CBS назвал официальную дату премьеры седьмого, заключительного сезона сериала «Детство Шелдона». «Лента.ру» рассказывает, когда ждать выхода новых серий, кто в них появится и о чем пойдет речь.
Главное о сериале «Детство Шелдона»
Это приквел американского ситкома «Теория большого взрыва». Сериал рассказывает о детстве будущего гениального ученого и фаната комиксов Шелдона Купера. Роль юного Шелдона исполнил актер Иэн Армитидж, а Джим Парсонс, сыгравший его в «Теории большого взрыва», выступил в роли закадрового рассказчика и продюсера проекта.
- Год выхода: 2017
- Страна: США
- Канал: CBS
- Жанр: комедия
- Оригинальное название: Young Sheldon
- Режиссеры: Алекс Рейд, Джаффар Махмуд, Крис Кох
- Сценарий: Чак Лорри, Стивен Моларо
- Продюсеры: Тимоти Маркс, Стивен Моларо, Джим Парсонс
- В ролях: Иэн Армитидж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Энни Поттс
Сериал знакомит зрителя с совсем маленьким Шелдоном, который живет вместе с родителями, братом и сестрой в Восточном Техасе.
Уже в первые годы жизни становится понятно, что мальчик — настоящий гений
В девятилетнем возрасте он начинает учебу в старшей школе, в 11 — поступает в колледж (в 15 он получит свою первую степень кандидата наук). На протяжении всего сериала главный герой попадает в различные приключения, пробуждает в окружающих людях самые противоречивые чувства, но продолжает оставаться любимчиком старших членов семейства Куперов (да и зрителей тоже).
Премьера проекта состоялась в 2017 году, сериал сразу стал хитом. Несмотря на то, что большую часть фанатов составили поклонники «Теории большого взрыва», сериал обзавелся и собственной фан-базой. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил 82 процента положительных отзывов от аудитории, а на «Кинопоиске» занял 22-е место в списке 250 лучших сериалов всех времен. Стоило закончиться одному сезону, как сериал сразу же продлевали на следующий. 30 марта 2021 года представители CBS объявили о продолжении «Детства Шелдона» на пятый, шестой и седьмой сезоны.
Что было в шестом сезоне
Шестой сезон был, в основном, посвящен родственникам Шелдона и их взаимоотношениям. Одной из центральных сюжетных линий стала любовная связь старшего брата Шелдона, Джорджи, с девушкой Мэнди, которая забеременела. На протяжении нескольких серий пара не знает, что делать, и стоит ли им вообще продолжать отношения.
Также много внимания уделено Мисси, сестре-близнецу Шелдона, которая вступает в переходный возраст, и родителям Мэри и Джорджу Куперам, переживающим один из кризисов семейной жизни.
Что в финале? Спойлер В финальном эпизоде Шелдон с матерью летят в Германию, чтобы провести там лето. В то же время на Техас обрушивается торнадо, который разрушает дом бабушки Шелдона и оставляет ее без денег и без крыши над головой. Джорджа и Мисси тоже настигает торнадо, но они успевают спастись, спрятавшись в канаве. Юный Джорджи вместе со своей невестой (они с Мэнди все же решают пожениться) и ее родителями укрываются в ванной комнате.
Что известно о седьмом сезоне
Сюжет
Информации о том, как будут развиваться события в предстоящем сезоне, пока мало, есть только предположения. Так как новый сезон станет одновременно и заключительным, вероятно, он будет мостиком между «Детством Шелдона» и «Теорией большого взрыва». Согласно хронологии сериала, в седьмом сезоне Шелдону исполнится 14 лет — по сюжету, это важная точка в становлении его личности.
Фанаты предполагают, что в заключительном сезоне может умереть отец Шелдона, так как известно, что это, по сюжету, должно произойти незадолго до событий «Теории большого взрыва». Также Шелдон, вероятно, может поступить в Калифорнийский технологический университет в Пасадене, где он познакомится с героем «Теории большого взрыва» Леонардом, который станет его лучшим другом.
Дата выхода
Изначально предполагалось, что продолжение сериала выйдет на экраны в конце 2023 года, однако планы шоураннеров нарушила забастовка сценаристов. По последним данным CBS, точная дата выхода седьмого сезона — 15 февраля 2024 года, а завершится сериал 16 мая 2024 года.
Предварительные даты выхода всех серий седьмого сезона
Количество серий в новом сезоне «Детство Шелдона» — 14. Они будут длиться по часу.
Актеры
Скорее всего, в новых эпизодах к своим ролям вернутся все основные актеры, так как в предыдущих эпизодах не произошло ничего, что могло бы говорить об обратном. Кроме того, некоторые члены каста (Иэн Армитидж, Реган Реворд и Энни Поттс) уже поделились в социальных сетях новостью о своем участии в проекте.
Список главных персонажей «Детства Шелдона»
- Шелдон Купер (Иэн Армитидж) — подросток-вундеркинд, имеющий выдающиеся способности к точным наукам. Шелдон может решить сложнейшую арифметическую задачу, но при этом с трудом выстраивает социальные связи. Ему тяжело общаться с людьми, поскольку он ставит себя выше других и часто грубит своим близким (но тем не менее очень любит свою семью).
- Джордж Маршалл, Джорджи, Купер-младший (Монтана Джордан) — старший брат Шелдона и Мисси. Ревнует родителей к Шелдону и не ладит с братом. Плохо учится в школе и бросает ее в 17 лет, чтобы начать работать. Впоследствии становится успешным владельцем сети шиномонтажных магазинов.
- \Мелисса Купер, Мисси (Реган Реворд) — сестра-близнец Шелдона. Любит обоих братьев, но чаще общается с Джорджи и вместе с ним поддразнивает Шелдона. Мисси не обладает таким интеллектом, как ее брат-близнец, но она тоже довольно сообразительна и проницательна.
- Мэри Купер (Зои Перри) — мать Шелдона, Мисси и Джорджи. Родилась в набожной баптистской семье, до сих пор очень религиозна. Мэри работает в местной церкви и переживает из-за атеистических взглядов Шелдона, но признает его гениальность.
- Джордж Купер (Ланс Барбер) — муж Мэри и отец младших Куперов. В прошлом — школьный футбольный тренер и ветеран войны во Вьетнаме. Джордж старается быть заботливым и любящим отцом, но часто ссорится со своими детьми, особенно с Шелдоном, которого он не понимает. Сильное отличие между интеллектуальными способностями отца и сына порождает много шуток со стороны окружающих, которые сомневаются в их родстве.
- Констанция Такер, Конни, Мимо (Энни Поттс) — бабушка Шелдона, Мисси и Джорджи по материнской линии. Саркастичная, веселая и остроумная, Конни часто высмеивает своих родственников, особенно Джорджа. Очень любит Шелдона и часто заступается за него перед родителями.
- Аманда Макаллистер, Мэнди (Эмили Осмент) — девушка и потом жена Джорджи.