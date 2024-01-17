В прокат выходит фильм Алексея Германа-младшего "Воздух"

Фильм Алексея Германа-младшего "Воздух" уже побывал на фестивалях в Токио и Макао. На Токийском кинофестивале в 2023 году состоялась его международная премьера. И вот 18 января картина выходит в широкий прокат.

© "Воздух"

"РГ" не раз писала о картине, съемки которой заняли три года. Было бы меньше, но вмешалась пандемия. Снимали в различных регионах России, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Саратовскую и Новгородскую области, а также Карелию. Для съемок воздушных боев использовали несколько типов самолетов с камерами. Была создана новая технология, которой нет нигде в мире, - в павильонах установили оборудование, которое позволяло артистам испытывать настоящие перегрузки.

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В фильме воссозданы советские и немецкие полевые аэродромы, интерьеры Эрмитажа во время блокады, развалины Сталинграда и множество других объектов. Кроме того, творческая группа с исторической точностью создала большое количество полноразмерных моделей самолетов времен Великой Отечественной войны, некоторые из которых сейчас экспонируются в музее в Кронштадте.

Значительная часть костюмов была сшита вручную в полном соответствии с реалиями Великой Отечественной войны.

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение девушек-летчиц. Все они - еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин.

Прямая речь

Алексей Герман-младший, режиссер, соавтор сценария:

"Для нас было важным не только создать глубокий, эмоциональный и интересный фильм, но и максимально передать ощущение документальности происходящих на экране событий, чувства пилотов в кабинах самолетов, аэродромный быт и искренность чувств. Большую часть фильма мы посвятили сценам боев, и горжусь тем, что нам удалось снять их с максимально возможной подлинностью".

Константин Эрнст, генеральный продюсер: