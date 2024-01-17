Гай Ричи больше не числится режиссtром экранизации «Геркулеса» — инсайдер

В июне 2022 года стало известно, что именитый режиссёр Гай Ричи стал режиссёром ремейка «Геркулеса» от Disney. По последним данным, которые предоставил инсайдер Даниэль Рихтман, Ричи больше не числится постановщиком ленты.

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По каким причинам Ричи покинул свой пост, не сообщается. Неизвестно и то, остался ли он в проекте вообще в качестве продюсера.

Первая версия сценария была готова ещё пару лет назад. Сценаристом числится Дэйв Каллахэм, работавший над «Неудержимыми» и «Шан-Чи».