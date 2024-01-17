Актер Патрик Шварценеггер сыграет в третьем сезоне сериала "Белый лотос"

Сын Арнольда Шварценеггера, актер Патрик Шварценеггер снимется в третьем сезоне популярного детективного сериала HBO "Белый лотос". Об этом пишет The Hollywood Reporter. По данным СМИ, к касту проекта также присоединятся олтон Гоггинс, Сара Кэтрин Хук и Эйми Лу Вуд. Третий сезон будут снимать на Пхукете, в Бангкоке и Самуи. В съемках и продвижении "Белого лотоса" стримингу помогает Управление по туризму Таиланда. Героями нового сезона станут новые гости курорта "Белый лотос". В сериале также снимутся Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монахан, Милош Бикович, Паркер Поузи и Наташа Ротвелл. "Белый лотос" изначально задумывался как мини-сериал — его первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети "Белый лотос" на Гавайях. Впоследствии шоу было решено продолжить в формате антологии: действие второго сезона разворачивалось в отеле "Белый лотос" на Сицилии. Единственными актерами, которые снялись в обоих сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Гриз.