Россия стала самой успешной страной для французского кино в 2023 году

Аналитическая компания Unifrance подвела итоги французского кино в 2023 году. Выяснилось, что Россия стала лучшей международной страной для фильмов из Франции, несмотря на сложный период отношений между двумя странами.

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Так, за последние 12 месяцев в России было продано 7,09 млн билетов на французские фильмы — это около 20% от всех сеансов французского кинематографа в мире. Самыми популярными проектами оказалась мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» (3,53 млн билетов) и историческая драма «Жанна Дюбарри» (1 млн билетов).