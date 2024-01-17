Фильм «Пчеловод» (2024, боевик): где смотреть в России, обзор, впечатления, Джейсон Стэйтем, трейлер

Тут всё, за что мы любим Джейсона.

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За длинную карьеру Джейсон Стэйтем освоил десятки профессий. Он был перевозчиком, механиком, инкассатором, футболистом, аквалангистом, секретным агентом и много кем ещё. Впрочем, какое бы дело ни поручили актёру, он всегда доставал пушку и распускал руки.

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12 января в мировых кинотеатрах вышел новый боевик, где Стэйтем стал заботливым пчеловодом со склонностями к мордобою. Каким получился фильм?

«Пчеловод»: где смотреть?

Официально фильм крутят только за рубежом, но некоторые российские кинотеатры уже начали показы.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Miramax.

За бабушку и пчёл Стэйтем всех заколол

За режиссуру «Пчеловода» отвечал Дэвид Эйр, известный по великолепной «Ярости» и кошмарному «Отряду самоубийц». Над сценарием он в этот раз не заморачивался.

Есть герой Стэйтема, который возится с пчёлами и производит мёд. Есть бабушка, пустившая мужчину и его насекомых в свой сарай. Есть телефонные мошенники, которые опустошили счёт старушки и довели её до самоубийства. В целом на этих переменных сюжет заканчивается.

Пчеловод ценил пожилую даму, поэтому встал на тропу мести. Скоро воры узнают, что когда-то герой был элитным бойцом, поэтому позовут на подмогу бандитов всех мастей — но будет уже поздно.

В фильме можно отыскать фундамент для новой громкой франшизы. Дело в том, что «Пчеловод» — не только профессия Стэйтема, но и название секретной организации, где некогда служил герой. Когда злодеи слышат о ней, пугаются так же сильно, как и при упоминании Бабы-яги в «Джоне Уике». Ещё и другие персонажи подтрунивают над бедолагами. «Да кто он такой?» — «Тот, в чьи глаза ты посмотришь перед смертью».

К сожалению, сценарист толком ничего не рассказывает ни о пчеловодах, ни об их улье: организация так и остаётся всемогущей и чуть ли не мистической силой. Похожим образом авторы фильма не дожимают почти во всём. На важных ролях известные актёры вроде Джереми Айронса («Борджиа», «Лига справедливости») и Эмми Рэвер-Лэмпман («Академия Амбрелла»), но проявить талант им не дают. Единственный опасный противник появляется в финале, но погибает возмутительно быстро. Предыстория героя так и остаётся туманной.

Понятно, что режиссёр не пытался рассказать адекватную историю, но постараться всё же стоило.

Стэйтем давно не дрался так хорошо

Только в 2023 году вышло четыре фильма со Стэйтемом. Он дрался с акулами в «Мег 2», вытаскивал напарников из плена в «Неудержимых 4», помогал семье Доминика Торетто в «Форсаже 10», выслеживал торговца оружием в «Операции Фортуна». Везде актёр стрелял и размахивал кулаками, но ни в одной из перечисленных картин не делал этого так хорошо, как в «Пчеловоде».

Ощущение, будто Джейсон счёл новую роль решающей для карьеры. С первой же экшен-сцены он резко бьёт, проворачивает крутые трюки и кажется идеальной машиной смерти. Именно такого Стэйтема мы видели в «Перевозчике», «Адреналине» и других популярных боевиках.

В остальном актёр отыгрывает классического для себя крутыша: самоуверенного, бесстрашного и фанатеющего по пацанским цитатам в духе «Я пришёл выкурить этот улей». Не ждите от «Пчеловода» ни самоиронии из «Шпиона», ни философских дум из «Револьвера».

«Пчеловод»: стоит ли смотреть?