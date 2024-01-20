Лучшие сериалы-хорроры по мнению зрителей

Ужасы – один из самых популярных жанров у кинозрителей. И неудивительно: такие картины позволяют получить добрую порцию адреналина, не выходя за пределы квартиры.

© Кадр из сериала "Ганнибал"

Кроме того, после просмотра хорроров особенно приятно возвращаться к своей привычной жизни, лишенной душераздирающих поворотов.

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Подробнее о лучших хоррор-сериалах, по мнению пользователей портала Reddit, которые точно скрасят ваш досуг – читайте в материале "Рамблера".

"Ганнибал", 2013

Сериал рассказывает про историю взаимоотношений между известным психиатром-психопатом, доктором Ганнибалом Лектером, и молодым агентом ФБР Уиллом Грэмом, который специализируется на преступлениях серийных убийц. Лектер –преступник, которому не чужды обаяние и интеллект, что весьма усложняет работу Грэма.

Помимо прочего, проект завоевал армию поклонников благодаря своей напряженной атмосфере и нетривиальному подходу к раскрытию темы серийных убийств.

"Нулевой канал", 2016

В центре сюжета – детский психолог, который возвращается в родной город, чтобы расследовать мистическое исчезновение своего брата-близнеца и других детей в 1980-е годы. Вместе с тем герою необходимо выяснить, как все происходящее связано с местной телепередачей, которая выходит одновременно с похищениями.

Главную роль в сериале исполнили Брэндон Скотт и Марина Стивенсон Керр.

"Призрак дома на холме", 2018

В начале 1990-х многодетная семья переезжает в огромный особняк, расположенный в лесу. Супруги намереваются отремонтировать старый дом, а затем выгодно его продать, но все идет не по плану. В первую же ночь их младшая дочь сообщает о том, что увидела призрака.

Вскоре героям предстоит покинуть особняк. Однако даже спустя много лет уже ставшие взрослыми дети не могут избавиться от воспоминаний о загадочном доме.

"Марианна", 2019

Сериал повествует историю молодой писательницы Эммы, которая сделала себе имя на серии хоррор-романов. Долгое время героиня страдала от жутких видений, но когда начала переносить их на страницы книг, страхи испарились.