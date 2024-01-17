«Ничтожный фильм»: кинокритик предрек провал «Джентльменам» от Гая Ричи

На мой взгляд, получится троечный, ничтожный фильм, хотя предыдущие у Гая Ричи были еще хуже. Оказалось, что режиссеру абсолютно нечего сказать миру. При этом русские сериалы стали лучше на сегодняшний день, особенно платформенные. Из чего я делаю вывод, что у нас «Джентльмены» популярностью пользоваться не будут, — говорит кинокритик.