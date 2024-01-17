Как снимали любимое кино: "Служебный роман"

Двухсерийный фильм о рабочих отношениях двух людей, переросших в личные, вышел в октябре 1977 года. "Служебный роман" стал самым кассовым творением Эльдара Рязанова.

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︎ Основой для фильма стала пьеса "Сослуживцы", которую Рязанов написал в соавторстве с Эмилем Брагинским. Над пьесой они работали 20 дней. В её сюжете заложена реальная история отношений начальницы и подчинённого. Где именно произошла такая история, не уточняется. За постановку пьесы авторы получали хороший гонорар — она шла в нескольких театрах. Снимать по ней фильм не планировалось. Но в один из дней Рязанов увидел телеверсию своей пьесы. И она оказалась так далека от его собственного видения этого материала, что решение снять художественный фильм было принято немедленно. Изначально его хотели назвать "Сказка о руководящей Золушке";

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︎ На стадии написания сценария режиссёр уже знал, кого пригласит на главные роли. Новосельцева хотел сыграть Олег Басилашвили. Актёр неоднократно говорил, что в жизни он совсем не такой, как Юрий Самохвалов, в которого он в итоге перевоплотился. На роли Самохвалова в его исполнении настоял Рязанов;

︎ В первой половине фильма мы видим, что героине Алисы Фрейндлих — Людмиле Прокофьевне — чужды всякие "женские штучки". Для роли строгой начальницы актрису нужно было сделать максимально невыразительной внешне, чтобы её дальнейшее преображение было более очевидным. Подходящий безликий костюм на "Мосфильме" искали долго. Когда актриса примерила его, не хватало лишь какой-то маленькой детали для усиления образа. На помощь пришёл оператор киноленты Владимир Нахабцев. Он принёс из дома старые очки своего отца. В них и решала рабочие вопросы товарищ Калугина;

︎ По сценарию Самохвалов водит машину. Но в реальности Олег Басилашвили так и не овладел искусством управления автомобилем, которому его обучали прямо во время съёмок. Итогом стал разбитый ларёк, в который врезался актёр, пытаясь проехать некоторое расстояние. Поэтому в сцене, где его герой показывает Новосельцеву свою роскошную "Волгу", машина припаркована. Хотя в сценарии было написано, что герой должен сесть за руль и прокатить коллегу на железном коне;

︎ В роли Анатолия Ефремовича Новосельцева постановщик видел только Андрея Мягкова. Работать с ним Рязанову было комфортно. Процесс съёмки осложнялся лишь тем, что этого актёра зрители уж очень полюбили в другой роли — двумя годами ранее Мягков снялся у Эльдара Александровича в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!". После премьеры новогодней мелодрамы зритель стал ассоциировать актёра исключительно с Женей Лукашиным. Необходимо было придумать что-то, что могло бы "разбить" эту стойкую ассоциацию и помочь аудитории принять нового персонажа. Так Новосельцев "обзавёлся" усиками и очками, которые делали внешний облик героя ещё более беззащитным;

︎ Сцена, в которой героиня Светланы Немоляевой — Оля Рыжова — едет в автобусе, снята в реальном автобусе, в реальный час-пик. На момент создания фильма актрису ещё никто не знал, поэтому её можно было преспокойно снимать среди множества людей. Роль Оли, спустя много лет встретившей бывшего возлюбленного и вновь воспылавшей чувствами к нему, настолько удалась Немоляевой, что после выхода на экраны "Служебного романа" актриса получала сотни писем от зрительниц. Одни журили её, принимая чувства её героини к женатому коллеге за реальные любовные страдания, другие по-женски просили совета, поскольку находились в схожей ситуации.