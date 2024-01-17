Гренадер Старостина в кадре: как снимали фильм «Холоп 2»

Фильм «Холоп 2» вышел на большие экраны в начале января и на момент печати номера собрал кассу — 3,2 миллиарда рублей. В съемках приняла участие корреспондент «Вечерней Москвы», которая рассказала о тонкостях кинопроцесса.

© Вечерняя Москва

На заднем дворе музея-заповедника «Царицыно» раскинулся палаточный лагерь русской императорской армии 1812 года. Так выглядела одна из съемочных площадок фильма «Холоп 2».

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Кстати, вход на нее для посетителей музея-заповедника был свободным, чем они и воспользовались. Любопытные зеваки фотографировались с бравыми солдатами в исторической форме. Последние — вовсе не массовка, а военные реконструкторы — люди, которые с точностью воссоздают обмундирование определенной военной эпохи. Среди этих реконструкторов была и корреспондент «Вечерней Москвы», которая увлекается этим делом уже не первый год. Настя состоит в клубе военноисторической реконструкции «Александровец». Как вы успели догадаться, действие новой части фильма разворачивается в эпоху Наполеона.

Не верь глазам своим

На съемках было много моментов, о которых зритель даже не догадывается. Например, эпизод, когда на поле падает пушечное ядро. Сразу раскрою секрет, что сам выстрел пушечного ядра был нарисован с помощью компьютерной графики, а вот каскадерам нужно было правдоподобно изобразить, как их подбрасывает взрывной волной. Надо сказать, им это удалось, зрители вряд ли что-то заметили.

Еще одна сцена, в которой русская армия сражается с армией Наполеона, была эффектно смоделирована с помощью компьютерной графики. Но для этого реконструкторам пришлось воссоздать бой вживую.

Кстати, форма французских солдат отличается между собой: темно-синие мундиры носили солдаты великой армии Наполеона. А ярко-желтую форму солдаты — батальона Невшатель (швейцарцы, которые были на службе у французов. — «ВМ»).

Еще один эпизод был связан с батальной сценой. Солдаты императорской армии, которых сыграли каскадеры, стояли на холме с пушкой, обороняя обоз. В тот момент французы атаковали русских солдат, совершив выстрел, и пушка слетела с холма. Задача каскадеров, как и прежде, заключалась в том, чтобы правдоподобно изобразить поражение от взрывной волны.

Каскадеры-ловкачи

Каскадеры в этом фильме сыграли заметную роль: все сцены ближнего боя они исполняли самостоятельно. В одной из них солдат лежал на земле, а второй бил его по лицу. Только вблизи можно было увидеть, что удары приходятся не по противнику, а уходят в землю. А в фильме все выглядело так, будто бы драка была реальной. Ну еще бы! После съемок этой сцены один из каскадеров показал мне, как провернуть этот «фокус». Ничего опасного для жизни в этом нет, главное — повернуть голову во время удара в нужную сторону.

Но больше всего запомнилась сцена с обороной обоза. Он был сколочен, как говорится, из того, что было под рукой: досок и ткани, но выглядел достаточно реалистично. Вокруг обоза постоянно что-то взрывалось, а в одной из финальных сцен он несколько раз горел. Пламя было настолько сильным, что участникам съемок пришлось спрятаться на холме в укрытие. Именно в этот момент к нам подбежал один из каскадеров, держа в руке какой-то проводок... В этот момент он нажал на кнопку на пульте.

Достаточно массивная пушка, которая находилась на трамплине, взмыла в воздух на несколько метров и с грохотом упала на землю. В этот момент я подумала: хорошо, что на моем головном уборе есть козырек, иначе земля попала бы в глаза.

Команда «Упасть!»

В фильме много батальных сцен, в которых свои каскадерские умения показывают не только люди, но и животные. Например, сцена, в которой погибает один из героев, была снята с первого дубля. В этот момент лошадь, которая только взобралась на холм, должна была упасть, а ее наездник, по сценарию, разбиться.

Каскадеры, с которыми я подружилась, раскрыли мне секрет и этого трюка: чтобы лошадь упала «правильно», то есть не покалечив ни себя, ни наездника, в нужный момент нужно по-особенному потянуть за поводья, чтобы она выполнила команду «Упасть!». Лошадь поджимает ноги и опускается на землю. В этот момент всадник должен максимально правдоподобно изобразить падение и вместе с тем упасть так, чтобы не получить травму.

Все ради кино

Больше всего в истории съемок не повезло Милошу Биковичу, у которого, как оказалось, аллергия на лошадей. С этими животными ему приходилось работать каждый день по нескольку часов и ездить верхом. При этом актер ни разу не жаловался, не срывал дубли и не просил остановить съемки, а стойко выносил присутствие животных на съемочной площадке.

Конечно, в те моменты, когда это было возможно, Милоша заменял его дублер, который тоже является профессиональным каскадером. Поговорить и сделать фото с уже полюбившимся актером можно было без проблем. Он никому не отказывал и всегда улыбался.

Назад в прошлое

Еще одна съемочная площадка находилась под Волоколамском. Это было не просто поле, а огромное живописное пространство. Именно здесь, вдали от цивилизации, мы жили несколько дней в палатках.

В какой-то момент мы и сами начали верить в то, что именно так было в XIX веке. Какой-то определенной роли у меня не было, все-таки реконструкторы принимали участие в массовых сценах. Но при этом никто не запрещал придумать себе легенду и придерживаться ее в кадре. Я придумала, что играю юного солдата, при этом притворяюсь парнем с позывным «Гренадер Старостин» (история почти как в советском фильме «Гусарская баллада), который служит в российской императорской армии. Кстати, в те времена военная служба длилась 25 лет...

Логичное завершение

На заднем дворе Большого Царицынского дворца мы выполняли построение, помогали раненым бойцам (да-да, именно тем, в которых попало пушечное ядро) и носили снаряжение. В общем, создавали бурную деятельность, но самые интересные съемки проходили под Волоколамском.

— Кто-то хочет полежать трупом около главного героя? — раздался голос режиссера.

Конечно же, я согласилась. Делать практически ничего не надо было. Эта сцена стала логичным завершением для моего киногероя. Я легла на землю, сняла кивер и положила его недалеко от себя. С одной стороны лежало ружье, с другой — головной убор. Лечь пришлось лицом вниз. Все-таки девочек в гренадеры не брали. Над каждым «сраженным в бою» трудились гримеры, «прорисовывая» специальными красителями ссадины и придавая лицам бледносиний цвет.

Вырезанная сцена

Эта сцена должна была стать финальной в фильме. Когда наш «обман» раскрывается и главная героиня Катя понимает, что она не совершала путешествие в прошлое, мы должны были снять головные уборы и достать мобильные телефоны. То есть раскрыть карты и показать, что все происходящее было большим розыгрышем.

Кроме того, мы очень радуемся тому, что Катя наконец-то исправилась и стала добрее. Эта сцена могла бы поставить логичную точку в этой увлекательной киноистории, однако режиссер решил иначе...

МНЕНИЕ

Валентин Звегинцев, журналист:

— Скажу честно, первая часть фильма «Холоп» поначалу не вызвала у меня отклика, то есть бежать и смотреть этот фильм не было никакого желания. И только когда пошли новости о рекордных сборах, о замечательной комедии и «новом слове в российском кино» я посмотрел. Остался в полном восторге, поскольку это действительно был хороший фильм. Главное, что редко, — смешной. Так что пропустить «Холоп 2» было бы ошибкой. И вот спустя два часа выходишь из кинозала и чувствуешь себя обманутым.

С одной стороны, фильм добротный, чувствуется и размах (финансовый), и игра актеров на высоте. А с другой... позвольте, но все это мы уже видели. В первом фильме. Что поменяли авторы? Главный герой теперь не парень, а девушка, эпоха чуть другая, антураж — не унылая конюшня, а роскошный дворец... и все! Сам сюжет не поменялся ни на грамм: избалованного ребенка перевоспитывают, отправляя «в прошлое». С таким же успехом можно снять и сериал, где каждая серия будет рассказывать об очередном «перевоспитании». Во второй части авторы поставили перед собой слишком большие цели.