Звезды, «плохие русские» и гибель человечества: В США открывается кинофестиваль «Сандэнс»

В «Премьерах» заявлена первая в истории полнометражная документальная биография восьмикратного обладателя «Грэмми» соул-исполнителя Лютера Вандросса «Лютер: Never Too Much» (Luther: Never Too Much) от продюсера Джейми Фокса. В экспериментальной программе «Новый рубеж» - визионерский проект «Ино» (Eno) о знаменитом музыканте, художнике, провидце Брайане Ино. А в секции сериалов «Эпизоды» - документальный мини-сериал «Лолла: история Лоллапалузы» (Lolla: The Story of Lollapalooza) о культовом фестивале ежегодно проходящем в Чикаго.