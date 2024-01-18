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Звезды, «плохие русские» и гибель человечества: В США открывается кинофестиваль «Сандэнс»

18 января в американском штате Юта стартует кинофестиваль независимого кино «Сандэнс», основанный когда-то Робертом Рэдфордом, а в этом году отмечающий свой сороковой юбилей.

Звезды, «плохие русские» и гибель человечества: В США открывается кинофестиваль «Сандэнс»
© nsn.fm

Наших фильмов в расписании фестиваля нет, но российская тема все же прослеживается. Например, нашлось место «плохим русским». Так, в самой зрительской и задорной секции «Сандэнса» «Полночь» (тут показывают хорроры, абсурдные комедии и разнообразный трэш) заявлен фильм «Крэзи хаус» (Krazy House) Штефена Хаарса и Флипа ван дер Куила, известного комедийного дуэта из Нидерландов. Ник Фрост и Алисия Сильверстоун играют супругов, чья набожность и семейные ценности проходят проверку на прочность, когда выясняется, что русские рабочие в их доме являются преступниками в розыске.

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Еще интереснее уже вполне серьезная и основанная на реальных событиях драма «Уиннер» (Winner) Сюзанны Фогель в программе «Премьеры», где обычно показывают давно ожидаемые громкие проекты. Эмилия Джонс (известная по главной роли в оскароносной «Коде») играет Реалити Уиннер, контрактную переводчицу Агентства национальной безопасности США (АНБ), передавшую прессе секретный доклад американский разведки о вмешательстве России в ход президентских выборов в 2016 году.

Конечно же, будет и кино со звездными именами в титрах. В тех же «Премьерах» - триллер «Присутствие» (Presence) Стивена Содерберга с Люси Лью о семье, которая обнаруживает в своем загородном доме некую странную силу. И психологический триллер «Другой человек» (Different Man) Аарона Шимберга с Себастианом Стэном (марвелловским Зимним Солдатом) об актере, пережившем грандиозную физическую трансформацию. А в программе «Эпизоды» - продюсерский проект Ричарда Линклейтера и Алекса Гибни, документальный сериал «Боже, храни Техас» (God Save Texas) об их родном штате и о том, как история страны отражается в его истории, словно в зеркале.

Едва ли не самой популярной звездой в Юте на этот раз должна стать Кристен Стюарт. Причем, один из фильмов с ее участием получил премию фестиваля еще до его открытия. Экспериментальная фантастика «Люби меня» (Love Me) Сэм и Энди Цуккеро в конкурсе «Американская драма» рассказывает о будущем, в котором человечества уже нет, а влюбившиеся друг в друга технические устройства пытаются узнать и понять историю людей. И этому фильму, где кроме Стюарт снимался также Стивен Ян («Минари»), была присуждена награда имени Альфреда П. Слоуна за выдающееся представление тем техники и науки в кино. Также Стюарт появится в «Любовь истекает кровью» (Love Lies Bleeding) британки Роуз Гласс, драме из жизни бодибилдеров, в которой также снимались Джена Мелоун, Эд Харрис и Дэйв Франко. Фильм заявлен в программе «Полночь».

Будет и новый режиссерский проект Джесси Айзенберга: его драму «Настоящая боль» (A Real Pain) покажут в «Американской драме». Это история совместного путешествия двух недолюбливающих друг друга кузенов, в главных ролях сам Айзенберг и Киран Калкин, только что получивший «Эмми» за роль в сериале «Наследники».

Как всегда, в расписании «Сандэнса» много самых разных фильмов о музыке. В конкурсе «Американский док» покажут интригующий проект «Как мы говорим» (As We Speak) о рэп-исполнителе из Бронкса Кембе, который фактически занимается расследованием, говорит о том, как в системе уголовного правосудия всего мира рэп-тексты пытаются использовать в качестве доказательства преступлений.

В «Премьерах» заявлена первая в истории полнометражная документальная биография восьмикратного обладателя «Грэмми» соул-исполнителя Лютера Вандросса «Лютер: Never Too Much» (Luther: Never Too Much) от продюсера Джейми Фокса. В экспериментальной программе «Новый рубеж» - визионерский проект «Ино» (Eno) о знаменитом музыканте, художнике, провидце Брайане Ино. А в секции сериалов «Эпизоды» - документальный мини-сериал «Лолла: история Лоллапалузы» (Lolla: The Story of Lollapalooza) о культовом фестивале ежегодно проходящем в Чикаго.

Ну самой громкой «музыкальной» премьерой наверняка станет анонсированный в программе «Спецпоказы» проект «Величайшая ночь поп-музыки» (The Greatest Night in Pop), посвященный самой звездной записи в истории, песне We Are the World. Проект о том, как в 1985 году почти пять десятков икон, от Майкла Джексона до Брюса Спрингстина, спели вместе в пользу голодающих в Африке и изменили если не мир, то историю поп-музыки.

Кинофестиваль «Сандэнс» пройдет в штате Юта и онлайн на всей территории США с 18 по 28 января. Виртуальные показы будут доступны на всей территории США. Победители, обладатели гран-при жюри и призов зрительских симпатий в пяти конкурсах, станут известны 27 января.

Фильмы и сериалы
Наследники
Стивен Ян
Себастиан Стэн
Эмилия Джонс
Алисия Сильверстоун
Брайан Ино
Киран Калкин
Дэйв Франко
Брюс Спрингстин
Роберт Рэдфорд
Джесси Айзенберг
Джейми Фокс
Стивен Содерберг
Эд Харрис
Кристен Стюарт
Майкл Джексон
Ричард Линклейтер
АНБ
Российские актеры