Звезды, «плохие русские» и гибель человечества: В США открывается кинофестиваль «Сандэнс»

18 января в американском штате Юта стартует кинофестиваль независимого кино «Сандэнс», основанный когда-то Робертом Рэдфордом, а в этом году отмечающий свой сороковой юбилей.

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Наших фильмов в расписании фестиваля нет, но российская тема все же прослеживается. Например, нашлось место «плохим русским». Так, в самой зрительской и задорной секции «Сандэнса» «Полночь» (тут показывают хорроры, абсурдные комедии и разнообразный трэш) заявлен фильм «Крэзи хаус» (Krazy House) Штефена Хаарса и Флипа ван дер Куила, известного комедийного дуэта из Нидерландов. Ник Фрост и Алисия Сильверстоун играют супругов, чья набожность и семейные ценности проходят проверку на прочность, когда выясняется, что русские рабочие в их доме являются преступниками в розыске.

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Еще интереснее уже вполне серьезная и основанная на реальных событиях драма «Уиннер» (Winner) Сюзанны Фогель в программе «Премьеры», где обычно показывают давно ожидаемые громкие проекты. Эмилия Джонс (известная по главной роли в оскароносной «Коде») играет Реалити Уиннер, контрактную переводчицу Агентства национальной безопасности США (АНБ), передавшую прессе секретный доклад американский разведки о вмешательстве России в ход президентских выборов в 2016 году.

Конечно же, будет и кино со звездными именами в титрах. В тех же «Премьерах» - триллер «Присутствие» (Presence) Стивена Содерберга с Люси Лью о семье, которая обнаруживает в своем загородном доме некую странную силу. И психологический триллер «Другой человек» (Different Man) Аарона Шимберга с Себастианом Стэном (марвелловским Зимним Солдатом) об актере, пережившем грандиозную физическую трансформацию. А в программе «Эпизоды» - продюсерский проект Ричарда Линклейтера и Алекса Гибни, документальный сериал «Боже, храни Техас» (God Save Texas) об их родном штате и о том, как история страны отражается в его истории, словно в зеркале.

Едва ли не самой популярной звездой в Юте на этот раз должна стать Кристен Стюарт. Причем, один из фильмов с ее участием получил премию фестиваля еще до его открытия. Экспериментальная фантастика «Люби меня» (Love Me) Сэм и Энди Цуккеро в конкурсе «Американская драма» рассказывает о будущем, в котором человечества уже нет, а влюбившиеся друг в друга технические устройства пытаются узнать и понять историю людей. И этому фильму, где кроме Стюарт снимался также Стивен Ян («Минари»), была присуждена награда имени Альфреда П. Слоуна за выдающееся представление тем техники и науки в кино. Также Стюарт появится в «Любовь истекает кровью» (Love Lies Bleeding) британки Роуз Гласс, драме из жизни бодибилдеров, в которой также снимались Джена Мелоун, Эд Харрис и Дэйв Франко. Фильм заявлен в программе «Полночь».

Будет и новый режиссерский проект Джесси Айзенберга: его драму «Настоящая боль» (A Real Pain) покажут в «Американской драме». Это история совместного путешествия двух недолюбливающих друг друга кузенов, в главных ролях сам Айзенберг и Киран Калкин, только что получивший «Эмми» за роль в сериале «Наследники».

Как всегда, в расписании «Сандэнса» много самых разных фильмов о музыке. В конкурсе «Американский док» покажут интригующий проект «Как мы говорим» (As We Speak) о рэп-исполнителе из Бронкса Кембе, который фактически занимается расследованием, говорит о том, как в системе уголовного правосудия всего мира рэп-тексты пытаются использовать в качестве доказательства преступлений.

В «Премьерах» заявлена первая в истории полнометражная документальная биография восьмикратного обладателя «Грэмми» соул-исполнителя Лютера Вандросса «Лютер: Never Too Much» (Luther: Never Too Much) от продюсера Джейми Фокса. В экспериментальной программе «Новый рубеж» - визионерский проект «Ино» (Eno) о знаменитом музыканте, художнике, провидце Брайане Ино. А в секции сериалов «Эпизоды» - документальный мини-сериал «Лолла: история Лоллапалузы» (Lolla: The Story of Lollapalooza) о культовом фестивале ежегодно проходящем в Чикаго.

Ну самой громкой «музыкальной» премьерой наверняка станет анонсированный в программе «Спецпоказы» проект «Величайшая ночь поп-музыки» (The Greatest Night in Pop), посвященный самой звездной записи в истории, песне We Are the World. Проект о том, как в 1985 году почти пять десятков икон, от Майкла Джексона до Брюса Спрингстина, спели вместе в пользу голодающих в Африке и изменили если не мир, то историю поп-музыки.