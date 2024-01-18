Режиссер Дмитрий Давыдов снимает в Тверской области драму-фэнтези "Прозрачные земли"

В Андреапольском районе Тверской области начались съемки нового фильма режиссера Дмитрия Давыдова "Прозрачные земли". Об этом сообщает "Афанасий Бизнес" с ссылкой на "Российскую газету".

Драма с элементами фэнтези рассказывает историю трех последних жителей заброшенной деревни, которые, несмотря на все трудности, хотят остаться на своей земле.

Дмитрий Давыдов — якутский режиссер. Он известен по таким картинам, как "Костер на ветру", "Пугало" и "Чума". Продюсирует картину известный российский режиссер Александр Хант, который уже снимал один из своих фильмов в Тверской области ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов").