Хронометраж «Дюны 2» составит 2 часа 45 минут — это самый длинный фильм Дени Вильнева

Джо Уокер завершил финальный монтаж фильма «Дюна: Часть вторая». Итоговая продолжительность ленты составит 165 минут — 2 часа 45 минут. Это действительно будет самый длинный фильм в карьере канадского режиссёра Дени Вильнёва. Премьера ленты состоится уже 1 марта.

© Чемпионат.com

Таким образом, картина будет всего лишь на минуту длиннее «Бегущего по лезвию 2049» — прошлого рекордсмена постановщика. Первая же «Дюна» длилась на 10 минут меньше, 2 часа 35 минут.