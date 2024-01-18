Стала известна дата выхода сериала "Престиж" с Самбурской и Дубцовой
Элитный поселок глазами прислуги, одно убийство няни и 11 подозреваемых... Сегодня стала известна дата выхода сериала "Престиж" режиссера Сергея Сенцова - 15 февраля в онлайн-кинотеатре START. В сериале сыграли Ирина Розанова, Любовь Толкалина, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Вера Кинчева, Настасья Самбурская, Ирина Дубцова и другие. Сегодня же вышел трейлер ироничного детектива "Престиж" об изнанке мира роскоши и богатства, который заставит сомневаться: доверяете ли вы своей няне? Даже если няни у вас нет…
Премьера первой серии "Престижа" состоялась летом 2023 года на фестивале сериалов "Пилот", а в сентябре гостям "Нового сезона" в Сочи показали два эпизода проекта. Критики успели назвать "Престиж""идеальным осенним детективом", который "интригует мистической атмосферой и героями".
В день премьеры подписчикам онлайн-кинотеатра START будут доступны также две серии, далее эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам до конца марта.
По сюжету, поселок "Престиж" -место для избранных. Здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Привычное существование поселка прерывает убийство няни семьи Филимоновых (Любовь Толкалина, Илья Любимов). Оно заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое - своих детей. В ходе расследования, которое начинает "королева местной полиции" Елизавета Егоровна (Ирина Розанова), становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя "Престижа".
Ирина Розанова считает, что сюжет "Престижа" недалек от реальности:
"Все, что есть в нашей страшной сказке, есть и в жизни. Ничего не меняется: всегда были предательства, измены, люди во все времена надевали на себя маски, и так в них и ходят. Пойди догадайся, какая там правильная, одну маску снял, вторую надел - вот об этом наша картина".
Важную роль в сериале играет визуальная составляющая образов героев и локаций, в которых они существуют. В центре сюжета три дома - Филимоновых, Гараевой и Алымовых. По словам художника-постановщика Тимофея Рябушинского, одной из главных задач было создать контраст между особняками и отразить в них характеры хозяев.
"Так, дом Эльвиры и Камиля Алымовых (Юлия Снигирь и Аскар Ильясов) призван символизировать внутренний покой, единение с природой и аскетизм - героиня Юлии Снигирь увлекается различными духовными практиками. У Анны Гараевой, оперной дивы, которую сыграла Ирина Дубцова, дом похож на храм искусств или музей. С ними ярко контрастирует дом Филимоновых (Илья Любимов и Любовь Толкалина). Построенный в викторианском стиле особняк этаких русских лордов с аристократическими замашками", - поясняет Тимофей Рябушинский.
Любовь Толкалина призналась, что роль в "Престиже" далась ей непросто:
"Такую меня зрители не видели точно. Когда возвращалась после смены домой и рассматривала себя в зеркале лифта, думала: кто эта женщина? Женщина-струна, женщина-инквизитор, женщина, всю ткань и полотно жизни превращающая в букву закона? Не знаю, что она пережила, почему выбрала такую манеру общения с семьей, когда все регламентировано, подписано, завизировано, на все поставлена печать. И любовь по расписанию, и нежность отпускается по унциям, - рассказывает Любовь Толкалина. - Я не представляла себе, что когда-нибудь в кино у меня будут такие укладки и макияж с черными подведенными глазами. Это Сережа Сенцов предложил сделать мой образ в стиле агрессивной сексуальности".
Актриса Юлия Снигирь сыграла адепта медитаций и духовных практик:
"У Эльвиры мерцающее сознание трехлетнего ребенка, заполненное цитатами Садхгуру и лекциями про ЗОЖ. Но мне кажется, все это от одиночества. У дома ее жизни есть только фасад, а внутри он пуст, и в этом ее драма".
Вера Кинчева призналась, что изначально хотела сыграть персонажа Юлии Снигирь - хозяйку дома, в котором работает няня в исполнении Веры:
"Эльвира вся на медитациях, на дзене, при этом сразу понятно, что на самом деле она - темная лошадка. Очевидно, что там есть лютый бэкграунд. Туда интересно было бы копнуть. В моей героине - няне Таисии - разбираться было не менее интересно, но тут без спойлеров не расскажешь".
Для своего персонажа Вера Кинчева использовала некоторые предметы из личного гардероба. А Настасья Самбурская "подарила" своей героине колоду карт:
"На читку я пришла с картами таро, поскольку в то время увлеклась ими, и говорю режиссеру: давайте кинем карты, посмотрим, что и как у нас будет с проектом. От авторов поступило предложение карты взять на площадку. Сейчас я таро забросила, но на тот момент образ сложился".