Стала известна дата выхода сериала "Престиж" с Самбурской и Дубцовой

"Такую меня зрители не видели точно. Когда возвращалась после смены домой и рассматривала себя в зеркале лифта, думала: кто эта женщина? Женщина-струна, женщина-инквизитор, женщина, всю ткань и полотно жизни превращающая в букву закона? Не знаю, что она пережила, почему выбрала такую манеру общения с семьей, когда все регламентировано, подписано, завизировано, на все поставлена печать. И любовь по расписанию, и нежность отпускается по унциям, - рассказывает Любовь Толкалина. - Я не представляла себе, что когда-нибудь в кино у меня будут такие укладки и макияж с черными подведенными глазами. Это Сережа Сенцов предложил сделать мой образ в стиле агрессивной сексуальности".