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Топ-10 фильмов про театр по версии ivbg.ru

18 января 1825 года в Москве состоялось открытие Большого театра, который в настоящий момент считается одним из крупнейших в России, а также входит в перечень самых значительных театров оперы и балета в мире. Комплекс зданий расположился в самом сердце российской столицы - на Театральной площади. В честь памятной даты ivbg.ru составил топ из 10 фильмов, которые окунут зрителя в атмосферу одного из интереснейших видов искусства.

Топ-10 фильмов про театр по версии ivbg.ru
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«Дети райка» (1945)

Видео дня

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Марсель Карне

Актеры: Арлетти, Жан-Луи Барро, Пьер Брассёр, Пьер Ренуар, Мария Казарес и другие

Кинолента снята в период Второй мировой войны под надзором нацистской цензуры. События фильма разворачиваются в 20-30-х XIX века в театральном квартале Парижа. «Дети райка» — бедняки, занимающие галерку театров в «Бульвар Дю Темпль». Они следят за развитием событий истории любви. В труппе одного из театров работает мимом талантливый актёр Батист, страдающий от невозможности творчески развернуться в низкопробных постановках. Его также угнетают человеческие пороки — коварство, чванливость и жестокость. В процессе повествования главный герой влюбляется в женщину, которая быстро теряет к нему интерес. А к самому Батисту при этом нежные чувства испытывает его партнёрша. На выходе зрители получают историю театральной жизни и закулисья, пропитанных нешуточными страстями.

«Золотая карета» (1952)

Жанр: комедия, драма

Режиссёры: Жан Ренуар

Актёры: Анна Маньяни, Данте, Эдуардо Спадаро, Дункан Ламонт, Ральф Трумэн и другие

XVIII век. В испанскую колонию в Южной Америке прибывает корабль с золотой каретой по заказу короля, а вместе с ним на берег выходит и театральная труппа. Звездой представлений является Камилла, играющая роль Коломбины. После нескольких выступлений шарм актрисы вдохновляет на подвиги сразу трёх мужчин, среди которых сам король. Высокопоставленный поклонник приносит в дар Камилле золотую карету, а оставшиеся ухажёры решают разногласия с помощью дуэли. Из-за необдуманных действий страдают все. Разгребание проблем выпадает на долю Камиллы, которой к тому же придётся выбирать, что ей ближе — любовь или театр.

«На подмостках сцены» (1956)

Жанр: музыкальная комедия, водевиль, экранизация

Режиссёр: Константин Юдин

Актёры: Василий Меркурьев, Лилия Юдина, Татьяна Карпова, Николай Афанасьев и другие

Киноленту сняли по мотивам водевиля Дмитрия Ленского «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка». История развивается в 19 столетии, когда бывший драматический актёр Лев Синичкин, покатавшись по стране, решает в одном из провинциальных городов пристроить дочь в театр. Несмотря на талант юной актрисы, в процессе возникают сложности, из-за которых родителю приходится пойти на хитрость.

«Седьмая печать» (1957)

Жанр: фэнтези, драма

Режиссер: Ингмар Бергман

Актеры: Макс фон Сюдов, Биби Андерсон, Гуннар Бьёрнстранд, Нильс Поппе и другие

В философской притче Ингмара Бергмана о судьбоносной игре со Смертью речь идёт не совсем о театре. Но театральная тематика прослеживается во всех картинах режиссёра, который также поставил множество спектаклей. В «Седьмой печати» действия происходят в середине XIV века, когда господствовала чума. Рыцарь Антониус Блок и его оруженосец возвращаются после десяти лет крестовых походов домой в Швецию. Основное действующее лицо по сюжету устало от жизни и не видит смысла в дальнейшем существовании. Фильм наглядно показывает и боязнь ухода, и поиски Бога. На фоне этого небольшая труппа бродячего театра даёт шутливые выступления, а актёры между делом уводят чужих жён.

«Успех» (1984)

Жанр: драма

Режиссёр: Константин Худяков

Актёры: Леонид Филатов, Алиса Фрейндлих, Александр Збруев и другие

Основные события начинают развиваться, когда начинающий молодой режиссёр, покидает столицу и направляется в провинциальный театр, чтобы поставить «Чайку» по Чехову. Главный герой, одержимый предстоящей постановкой, пытается растрясти заскучавшую в рутине местную труппу. Он жёстко ведёт привыкших к иному рабочему подходу актёров к своей цели, что вызывает конфликты. Но иначе и быть не может, так как успешность спектакля напрямую повлияет на его будущую творческую карьеру.

«Влюбленный Шекспир» (1998)

Жанр: драма, мелодрама, комедия, история

Режиссёр: Джон Мэдден

Актёры: Джозеф Файнс, Гвинет Пэлтроу, Джеффри Раш, Колин Фёрт, Бен Аффлек и другие

Действия разворачиваются в 1584 году. Молодая девушка Виола де Лессепс мечтает играть на сцене, но по закону это запрещено. Тогда она переодевается в парня по имени Томас Кент и приходит на прослушивание к молодому драматургу Уильяму Шекспиру, пьесы которого видела при дворе. Он в это время переживает творческий кризис. Отсутствие музы и денег, а также требование владельца театра в кратчайшие сроки предоставить новую работу практически приводят к потере надежды на успешное будущее. Но встреча двух горящих душ меняет всё, рождая на свет пьесу «Ромео и Джульетта».

«Ваня с сорок второй улицы» (1994)

Жанр: драма

Режиссер: Луи Маль

Актеры: Джордж Гейнс, Фиби Бренд, Джулианна Мур и другие

Актёры небольшого нью-йоркского театра репетируют спектакль по чеховскому «Дяде Ване». Пьеса идёт последовательно — одно действие следует за другим с небольшими перерывами, чтобы заменить реквизит и передохнуть. Незаметно быт участников спектакля перетекает в само произведение, а современный Нью-Йорк метафорически сливается с российской деревней 19 столетия.

«Мольер» (2007)

Жанр: комедия

Режиссёр: Лоран Тирар

Актёры: Ромен Дюрис, Фабрис Лукини, Жилиан Петровски и другие

Фильм раскрывает историю самого известного комедиографа Франции XVII века. Скитающийся актёр и драматург Жан Батист Мольер попадает в тюрьму, откуда его вызволяет разбогатевший простолюдин Жорден. Но за оплату долгов он требует от Мольера обучить его актёрскому мастерству, чтобы сыграть в одноактной пьесе для обольщения приглянувшейся ему аристократки. Вместе они возвращаются в Париж, где главный герой превращается в набожного наставника для младшей дочери богача по имени Тартюф. Именно так представляет драматурга его покровитель жене и детям, решив поселить Мольера в своём поместье для воплощения плана в жизнь. С этого момента начинается череда интриг.

Нью-Йорк, Нью-Йорк (2008)

Жанр: трагикомедия

Режиссёр: Чарли Кауфман

Актёры: Филип Сеймур Хоффман, Саманта Мортон, Мишель Уильямс, Кэтрин Кинер, Эмили Уотсон

Творческий кризис случается в жизни любого творца, но каждый проходит его по своему. Столкнувшись с ним театральный режиссёр Кейден Котар пытается не только найти точку опоры, но и разобраться с окружающими его женщинами. В какой-то момент он решает поставить пьесу, в которой смог бы реализовать себя. Двигаясь к поставленной цели, Кейден собирается труппу на одном из заброшенных складов Нью-Йорка. А там создаёт настоящую живую модель самого города. По мере роста миниатюры Нью-Йорка внутри склада жизнь главного героя переворачивается. А на поиски верного сценического решения уходят десятилетия.

«Цезарь должен умереть» (2012)

Жанр: драма

Режиссер: Витторио Тавиани

Актеры: Козимо Рега, Сальваторе Стриано, Джованни

Руководство римской тюрьмы строгого режима решает поставить спектакль по Шекспиру, где главные роли отвели заключённым. Новоявленные артисты с помощью языка классики пытаются проникнуть в суть извечных вопросов, касающихся дружбы, любви и предательства, сперва в пьесе, а потом и в своей жизни. Несмотря на то, что подмостками стала тюрьма, в самой киноленте она удивительным образом исчезает. Фильм — лауреат двух премий Берлинского кинофестиваля.

Для тех, кому перечисленных выше фильмов показалось мало, предлагаем также обратить внимание на такие киноленты как: «Дверь на сцену» (1937), «Быть или не быть» (1942), «Всё о Еве» (1950), «Золотая карета» (1952), «Продюсеры» (1967), «Начало» (1970), «Театр в трансе» (1981), «Костюмер» (1983), «Призрак оперы» (1989), «Безумные подмостки» (1992), «Мания Жизели» (1995), «Чёрный лебедь» (2010), «Бердмэн» (2014), «Большой» (2017) и другие.

Фильмы и сериалы
Цезарь должен умереть
Мания Жизели
Влюбленный Шекспир
Продюсеры
Мольер
Всё о Еве
Чёрный лебедь
Чайка
Начало
Бёрдмэн
Ромео и Джульетта
Большой
Дункан Ламонт
Сальваторе Стриано
Сеймур Хоффман
Биби Андерсон
Нильс Поппе
Лоран Тирар
Джордж Гейнс
Мария Казарес
Гуннар Бьернстранд
Эмили Уотсон
Лилия Юдина
Пьер Брассер
Константин Юдин
Томас Кент
Фабрис Лукини
Дмитрий Ленский
Василий Меркурьев
Анна Маньяни
Джеффри Раш
Кэтрин Кинер
Саманта Мортон
Данте
Николай Афанасьев
Леонид Филатов
Пьер Ренуар
Жан Ренуар
Джозеф Файнс
Ингмар Бергман
Татьяна Карпова
Алиса Фрейндлих
Луи Маль
Колин Ферт
Мишель Уильямс
Александр Збруев
Джон Мэдден
Уильям Шекспир
Гвинет Пэлтроу
Константин Худяков
Бен Аффлек
Чарли Кауфман