Топ-10 фильмов про театр по версии ivbg.ru

18 января 1825 года в Москве состоялось открытие Большого театра, который в настоящий момент считается одним из крупнейших в России, а также входит в перечень самых значительных театров оперы и балета в мире. Комплекс зданий расположился в самом сердце российской столицы - на Театральной площади. В честь памятной даты ivbg.ru составил топ из 10 фильмов, которые окунут зрителя в атмосферу одного из интереснейших видов искусства.

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«Дети райка» (1945)

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Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Марсель Карне

Кинолента снята в период Второй мировой войны под надзором нацистской цензуры. События фильма разворачиваются в 20-30-х XIX века в театральном квартале Парижа. «Дети райка» — бедняки, занимающие галерку театров в «Бульвар Дю Темпль». Они следят за развитием событий истории любви. В труппе одного из театров работает мимом талантливый актёр Батист, страдающий от невозможности творчески развернуться в низкопробных постановках. Его также угнетают человеческие пороки — коварство, чванливость и жестокость. В процессе повествования главный герой влюбляется в женщину, которая быстро теряет к нему интерес. А к самому Батисту при этом нежные чувства испытывает его партнёрша. На выходе зрители получают историю театральной жизни и закулисья, пропитанных нешуточными страстями.

«Золотая карета» (1952)

Жанр: комедия, драма

Актёры: Анна Маньяни, Данте, Эдуардо Спадаро, Дункан Ламонт, Ральф Трумэн и другие

XVIII век. В испанскую колонию в Южной Америке прибывает корабль с золотой каретой по заказу короля, а вместе с ним на берег выходит и театральная труппа. Звездой представлений является Камилла, играющая роль Коломбины. После нескольких выступлений шарм актрисы вдохновляет на подвиги сразу трёх мужчин, среди которых сам король. Высокопоставленный поклонник приносит в дар Камилле золотую карету, а оставшиеся ухажёры решают разногласия с помощью дуэли. Из-за необдуманных действий страдают все. Разгребание проблем выпадает на долю Камиллы, которой к тому же придётся выбирать, что ей ближе — любовь или театр.

«На подмостках сцены» (1956)

Жанр: музыкальная комедия, водевиль, экранизация

Киноленту сняли по мотивам водевиля Дмитрия Ленского «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка». История развивается в 19 столетии, когда бывший драматический актёр Лев Синичкин, покатавшись по стране, решает в одном из провинциальных городов пристроить дочь в театр. Несмотря на талант юной актрисы, в процессе возникают сложности, из-за которых родителю приходится пойти на хитрость.

«Седьмая печать» (1957)

Жанр: фэнтези, драма

В философской притче Ингмара Бергмана о судьбоносной игре со Смертью речь идёт не совсем о театре. Но театральная тематика прослеживается во всех картинах режиссёра, который также поставил множество спектаклей. В «Седьмой печати» действия происходят в середине XIV века, когда господствовала чума. Рыцарь Антониус Блок и его оруженосец возвращаются после десяти лет крестовых походов домой в Швецию. Основное действующее лицо по сюжету устало от жизни и не видит смысла в дальнейшем существовании. Фильм наглядно показывает и боязнь ухода, и поиски Бога. На фоне этого небольшая труппа бродячего театра даёт шутливые выступления, а актёры между делом уводят чужих жён.

«Успех» (1984)

Жанр: драма

Основные события начинают развиваться, когда начинающий молодой режиссёр, покидает столицу и направляется в провинциальный театр, чтобы поставить «Чайку» по Чехову. Главный герой, одержимый предстоящей постановкой, пытается растрясти заскучавшую в рутине местную труппу. Он жёстко ведёт привыкших к иному рабочему подходу актёров к своей цели, что вызывает конфликты. Но иначе и быть не может, так как успешность спектакля напрямую повлияет на его будущую творческую карьеру.

«Влюбленный Шекспир» (1998)

Жанр: драма, мелодрама, комедия, история

Действия разворачиваются в 1584 году. Молодая девушка Виола де Лессепс мечтает играть на сцене, но по закону это запрещено. Тогда она переодевается в парня по имени Томас Кент и приходит на прослушивание к молодому драматургу Уильяму Шекспиру, пьесы которого видела при дворе. Он в это время переживает творческий кризис. Отсутствие музы и денег, а также требование владельца театра в кратчайшие сроки предоставить новую работу практически приводят к потере надежды на успешное будущее. Но встреча двух горящих душ меняет всё, рождая на свет пьесу «Ромео и Джульетта».

«Ваня с сорок второй улицы» (1994)

Жанр: драма

Актеры: Джордж Гейнс, Фиби Бренд, Джулианна Мур и другие

Актёры небольшого нью-йоркского театра репетируют спектакль по чеховскому «Дяде Ване». Пьеса идёт последовательно — одно действие следует за другим с небольшими перерывами, чтобы заменить реквизит и передохнуть. Незаметно быт участников спектакля перетекает в само произведение, а современный Нью-Йорк метафорически сливается с российской деревней 19 столетия.

«Мольер» (2007)

Жанр: комедия

Актёры: Ромен Дюрис, Фабрис Лукини, Жилиан Петровски и другие

Фильм раскрывает историю самого известного комедиографа Франции XVII века. Скитающийся актёр и драматург Жан Батист Мольер попадает в тюрьму, откуда его вызволяет разбогатевший простолюдин Жорден. Но за оплату долгов он требует от Мольера обучить его актёрскому мастерству, чтобы сыграть в одноактной пьесе для обольщения приглянувшейся ему аристократки. Вместе они возвращаются в Париж, где главный герой превращается в набожного наставника для младшей дочери богача по имени Тартюф. Именно так представляет драматурга его покровитель жене и детям, решив поселить Мольера в своём поместье для воплощения плана в жизнь. С этого момента начинается череда интриг.

Нью-Йорк, Нью-Йорк (2008)

Жанр: трагикомедия

Творческий кризис случается в жизни любого творца, но каждый проходит его по своему. Столкнувшись с ним театральный режиссёр Кейден Котар пытается не только найти точку опоры, но и разобраться с окружающими его женщинами. В какой-то момент он решает поставить пьесу, в которой смог бы реализовать себя. Двигаясь к поставленной цели, Кейден собирается труппу на одном из заброшенных складов Нью-Йорка. А там создаёт настоящую живую модель самого города. По мере роста миниатюры Нью-Йорка внутри склада жизнь главного героя переворачивается. А на поиски верного сценического решения уходят десятилетия.

«Цезарь должен умереть» (2012)

Жанр: драма

Режиссер: Витторио Тавиани

Актеры: Козимо Рега, Сальваторе Стриано, Джованни