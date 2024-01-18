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Until Dawn получит киноадаптацию — вот все, что известно о будущем фильме

17 января издание The Hollywood Reporter сообщило о том, что интерактивный хоррор Until Dawn будет экранизирован. О будущем проекте на данный момент известно не так много.

Until Dawn получит киноадаптацию — вот все, что известно о будущем фильме
© Cq.ru

Режиссером фильма выступит Дэвид Ф. Сандберг. Он известен работой над такими картинами, как «Шазам!», «И гаснет свет...» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Сценаристом киноадаптации же станет Гари Доберман — автор хорроров «Оно»«Проклятие монахини» и трилогии «Проклятие Аннабель».

Каст актеров пока не раскрыт. В самой игре главных персонажей играли известные артисты: Рами Малек, Хейден Панеттьер, Меган Джетт Мартин, Бретт Далтон, Джордан Фишер, Николь Блум и Петер Стормаре. Возможно, кто-то из них вернется к своей роли и в киноадаптации.

Производством будущего фильма занимаются компании Screen Gems and PlayStation Productions. Дата выхода экранизации пока неизвестна. Заглавное фото: Until Dawn

Фильмы и сериалы
Проклятие Аннабель: Зарождение зла
Проклятие монахини
Шазам!
Проклятие Аннабель
И гаснет свет...
Оно
Николь Блум
Бретт Далтон
Петер Стормаре
Рами Малек