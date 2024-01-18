Until Dawn получит киноадаптацию — вот все, что известно о будущем фильме
17 января издание The Hollywood Reporter сообщило о том, что интерактивный хоррор Until Dawn будет экранизирован. О будущем проекте на данный момент известно не так много.
Режиссером фильма выступит Дэвид Ф. Сандберг. Он известен работой над такими картинами, как «Шазам!», «И гаснет свет...» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Сценаристом киноадаптации же станет Гари Доберман — автор хорроров «Оно», «Проклятие монахини» и трилогии «Проклятие Аннабель».
Каст актеров пока не раскрыт. В самой игре главных персонажей играли известные артисты: Рами Малек, Хейден Панеттьер, Меган Джетт Мартин, Бретт Далтон, Джордан Фишер, Николь Блум и Петер Стормаре. Возможно, кто-то из них вернется к своей роли и в киноадаптации.
Производством будущего фильма занимаются компании Screen Gems and PlayStation Productions. Дата выхода экранизации пока неизвестна. Заглавное фото: Until Dawn