Until Dawn получит киноадаптацию — вот все, что известно о будущем фильме

17 января издание The Hollywood Reporter сообщило о том, что интерактивный хоррор Until Dawn будет экранизирован. О будущем проекте на данный момент известно не так много.

Каст актеров пока не раскрыт. В самой игре главных персонажей играли известные артисты: Рами Малек, Хейден Панеттьер, Меган Джетт Мартин, Бретт Далтон, Джордан Фишер, Николь Блум и Петер Стормаре. Возможно, кто-то из них вернется к своей роли и в киноадаптации.