Новый фильм "Крест" с музыкой Вячеслава Бутусова выйдет в прокат в сентябре

"Нам удалось снять пасхальную неделю в Иерусалиме, что в этом году было бы уже невозможно. Мы снимали на Синае, поднимались на гору Моисея, [ездили - ред.] по русским монастырям, в частности, снимали на Соловках и в Псково-Печерском монастыре, сняли крестный ход с иконой Спасителя в городе Тутаеве, снимали в Эфиопии и собираемся еще раз туда съездить, а также на Синай - если позволит военно-политическая ситуация", - добавил режиссер.