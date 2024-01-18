Новый фильм "Крест" с музыкой Вячеслава Бутусова выйдет в прокат в сентябре
По словам режиссера документального фильма "Крест" Сергея Дебижева, он выйдет в сентябре. Музыку к картине пишет Вячеслав Бутусов. Напомним, что имя Дебижева стало на слуху после премьеры его фильма "Святой архипелаг" (2022) о Спасо-Преображенском Соловецком мужском монастыре. Картина удостоилась множества наград.
"В новом фильме речь о сакральных смыслах креста, о том, как они воздействуют на мир и людей, каким образом христианство изменило картину мира и о цивилизационном противоречии между духом и телом, между религиозным взглядом на мир и атеистическим, то есть это будет, скажем так, религиозно-философское произведение", - рассказал Дебижев на пресс-конференции в РИА Новости.
Фильм, который так ждут зрители, снимали во многих странах мира, то есть это международный проект.
"Нам удалось снять пасхальную неделю в Иерусалиме, что в этом году было бы уже невозможно. Мы снимали на Синае, поднимались на гору Моисея, [ездили - ред.] по русским монастырям, в частности, снимали на Соловках и в Псково-Печерском монастыре, сняли крестный ход с иконой Спасителя в городе Тутаеве, снимали в Эфиопии и собираемся еще раз туда съездить, а также на Синай - если позволит военно-политическая ситуация", - добавил режиссер.
Он надеется, что картина переключит вектор внимания зрителей с материального на духовное.
"Мир развлечений и комфорта настолько сильно захватил человека, <…> люди постепенно теряют навык что-либо делать руками, постоянно передвигают "иконки" по экрану, поглощают колоссальное количество изображений, в основном, мусорного свойства", - посетовал создатель фильма "Крест".
Справка "РГ"
Музыку к документальному фильму "Крест" создают музыканты Вячеслав Бутусов и Виктор Сологуб. В картине будут и песнопения на арамейском языке.