Названы самые популярные сериалы в новогодние праздники в России на ТВ
Исследовательская компания Mediascope раскрыла данные о самых популярных сериалах в новогодние праздники в России на ТВ. Статистика представлена за период с 1 по 14 января.
Первое место в рейтинге заняло криминально-комедийное шоу «Ресторан по понятиям», второе — «Лада Голд», а третье — «Тайна Лилит». Три строчки из топа заняли проекты от телеканала ТНТ.
Топ-10 самых популярных сериалов в новогодние праздники в России на ТВ
- «Ресторан по понятиям» (3-й сезон) — ТНТ.
- «Лада Голд» — ТНТ.
- «Тайна Лилит» — Россия 1.
- «Ресторан по понятиям» (2-й сезон) — ТНТ.
- «Боец» — Рен ТВ.
- «Доктор Преображенский» (2-й сезон) — Первый канал.
- «Крутые меры» — Рен ТВ.
- «Склифосовский» (9-й сезон) — Россия 1.
- «Лука и волшебный театр» — СТС.
- «След» — Пятый канал.
Чемпионат.com: главные новости