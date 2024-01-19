Названы самые популярные сериалы в новогодние праздники в России на ТВ

Исследовательская компания Mediascope раскрыла данные о самых популярных сериалах в новогодние праздники в России на ТВ. Статистика представлена за период с 1 по 14 января.

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Первое место в рейтинге заняло криминально-комедийное шоу «Ресторан по понятиям», второе — «Лада Голд», а третье — «Тайна Лилит». Три строчки из топа заняли проекты от телеканала ТНТ.