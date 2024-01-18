Режиссер Коппола: в фильме "Присцилла" звучит музыка 1960-х годов

"Я знала, что мы вряд ли получим разрешение, но у меня в голове были и другие произведения, которые отражают тогдашний вкус людей к музыке и сходятся с моими личными представлениями о 1960-х годах. Мне было интересно искать что-то новое, отбирать те песни, которые понравились бы Присцилле, отражали ее эмоции лучше всего", - отметила Коппола.