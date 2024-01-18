На экраны вышел фильм "Из глубины"

Давненько мы не наблюдали на киногоризонтах новых фильмов-катастроф. Было время, леденящие душу "Ад в небоскребе", "Разлом Сан-Андреас" или "Приключения "Посейдона" выстреливались на экраны пулеметными очередями, и зрители съеживались от ужаса, с удовольствием осознавая, что они-то в комфортных креслах кинозалов в полной уютной безопасности. Сегодня мир менее благополучен, и спрос на такие ужасы вместе с этим ощущением безопасной реальности резко пошел на убыль.

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В этом смысле выход в кинотеатрах триллера "Из глубины" швейцарского режиссера Клаудио Фаха трудно назвать своевременным: зрелище терпящего крушение авиалайнера многих заставит с сомнением покрутить в руках купленные недавно билеты в Египет. Полуторачасовое зрелище можно отнести также к смежным жанрам драмы выживания, клаустрофобского и акульего триллера. Зато, в полном соответствии с требованиями нового времени, самым энергичным и мужественным персонажем в смертельной передряге, оставив хлюпиков-мужчин погибать, оказывается представительница прекрасного пола.

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Все в фильме движется по укатанным тропам жанра: экспозиция, где герои беззаботно тусуются в аэровокзале перед полетом, пока мы с ними знакомимся, потом веселый взлет над океаном, пассажиры хрустят орешками с колой, шутники подкалывают терпеливого бортпроводника. А потом - главное, ради чего мы и пришли в кинозал: испытание нервов и экзамен для психики. В двигатель врезается стая птиц, он вспыхивает, и вскоре лайнер окажется в океанской пучине, качаясь на краю подводной скалы над пропастью. Салон будет мгновенно затоплен, и только в хвосте образуется воздушный пузырь, где и будут искать спасения немногие уцелевшие. Это главная героиня картины Ава (Софи Макинтош) с двумя приятелями, десятилетняя девочка с плюшевым медвежонком, ее бабушка (Филлис Логан из "Аббатства Даунтон"), тяжело переживающая гибель только что утонувшего супруга, бортпроводник (Мануэль Пасифик). И Брэндон (ирландский актер Колм Мини), телохранитель Авы, ибо она не только хороша собой, но еще и губернаторская дочка. Это последнее обстоятельство дает нам уверенность: если губернаторская дочка, то уж точно все силы города будут брошены на спасение исчезнувшего лайнера. Странная, конечно, но всем известная и каждому понятная закономерность.

Минуты воздушной катастрофы даны весьма реалистично, хотя трудно понять, почему пожар одного из двигателей может привести к разрушению салона, когда в фюзеляже образуется дыра, и в нее улетят вместе с креслами первые жертвы. Это, как говорится, вряд ли, но авторы настойчиво делают нам очень страшно. И добиваются своего, что в таком кино - главное.

Такие сюжеты вообще таят для создателей непреодолимые трудности. Как, например, снимать события в утонувшем лайнере, где по всем законам физики должна воцариться полная темнота? Исправно работающие генераторы и яркий свет в полузатопленном салоне противоречат требованиям логики - но этот абсурд в данном случае необходимая условность: без света не только несчастные пассажиры, но и мы ничего не увидим.

Сценарий дебютанта в этом деле Энди Мейсона тоже грешит натяжками и счастливыми совпадениями. Бабушка, к примеру, окажется бывшей медсестрой Второй мировой войны, и она очень пригодится, чтобы подручными средствами залечивать раны пострадавших. Состояние запертых в этой непрочной ловушке с иссякающим запасом кислорода, фактически обреченных людей передано через душеспасительные диалоги, столь стандартные и назидательные, что и это приходится принимать как необходимую условность.

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Зато безусловной окажется акула, контрабандой проникшая в салон самолета и удивленно курсирующая между креслами, попутно закусывая пассажирами. Один из самых жутких кадров возникнет ближе к развязке, когда обнаруживший живых пассажиров аквалангист-спасатель, посылая узникам через иллюминатор торжествующие знаки победы, будет на наших глазах съеден акулой.