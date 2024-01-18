У "Полярного экспресса" может появиться продолжение

В этом году оригинальной анимационной картине "Полярный экспресс" исполняется 20 лет. Продюсер ленты Гари Гетцман, по данным Comicbook, рассказал, что уже обсуждается продолжение культового рождественского фильма.

© Кадр из фильма "Полярный экспресс"

По словам Гетцмана он бы снял продолжение и других культовых фильмов:

"Оказывается, здесь все упирается в вопрос: «Чья это художественная собственность?». Мы не можем просто снять новое кино. Все процессы требуют времени, и это нормально... Но это, конечно то, что мы сейчас пытаемся решить, да, "Полярный экспресс 2". Да!"

Других подробностей он не раскрыл, но до производства, по всей видимости, еще далеко.

Два десятилетия назад вышел фильм «Полярный экспресс» , снятый Робертом Земекисом по сценарию Уильяма Бойлза-младшего. С тех пор фильм превратился в культурный феномен, а отсылки на его анимацию и сюжет регулярно становятся частью дискуссий в центральных СМИ и соцсетях.

Несмотря на слухи и предположения, за 20 лет с момента его выхода так и не вышло ни одного сиквела или приквела. Фильм основан на одноименной детской книге, написанной Крисом Ван Аллсбургом в 1985 году.