Старый состав неистовой пятерки появится в мультфильме «Кунг-Фу Панда 4»
В трейлере их не показали, однако Майк Митчелл, создатель мультфильма, рассказал, что они появятся в новой картине, сообщает “Кинопоиск”.
Однако в четвертой части им будет отдана второстепенная роль, так как история будет повествовать о новых героях и событиях.
Предполагается, что мультфильм выйдет в прокат весной 2024 года.
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