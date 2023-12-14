Старый состав неистовой пятерки появится в мультфильме  «Кунг-Фу Панда 4»

В трейлере их не показали, однако Майк Митчелл, создатель мультфильма, рассказал, что они появятся в новой картине, сообщает “Кинопоиск”.

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Однако в четвертой части им будет отдана второстепенная роль, так как история будет повествовать о новых героях и событиях.

Предполагается, что мультфильм выйдет в прокат весной 2024 года.