В России внезапно стартовал четвёртый сезон «Настоящего детектива»

19 января четвёртый сезон сериала «Настоящий детектив» внезапно стартовал в России. Дебютный эпизод продолжения с подзаголовком «Страна ночи» доступен на «Амедиатеке» и в расширенной подписке на «Кинопоиске» с русской озвучкой.

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Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат «Амедиатеке» и HBO.

Выход современного голливудского сериала в России остаётся большой редкостью, поэтому премьера «Настоящего детектива» оказалась неожиданным сюрпризом для россиян. При этом пока неясно, будут ли эпизоды в стране одновременно с релизом на Max по понедельникам или с задержкой в несколько дней.